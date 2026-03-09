Russell fordert: „Man muss ihm eine Chance geben!“

Ferrari überraschend knapp dran

Mercedes scheint das Team, das es nach der Regelrevolution zu schlagen gilt. „Wir haben geglaubt, es wird ein bisschen leichter“, gestand Wolff auf Sky. „Aber die Ferraris waren unglaublich schnell am Anfang. Da war nicht viel Unterschied. Ich bin überrascht, wie eng das eigentlich ist.“ Sein einstiger Schützling Hamilton, der nach einem ersten Seuchenjahr mit Ferrari neue Hoffnung geschöpft hat, formulierte es so: „Wir sind nicht so schnell wie Mercedes. Wir haben Arbeit vor uns, aber wir sind dabei.“