Starten Sie beim Tchibo Coffee Run durch

Am 19. April fällt in Wien der Startschuss für den Tchibo Coffee Run 10K, den neuen Zehn-Kilometer-Lauf im Rahmen des Vienna City Marathon. Wer die Bundeshauptstadt in besonderer Morgenstimmung erleben will und sportlichen Einsatz mit Genuss verbinden möchte, ist hier richtig und mit etwas Glück gibt es 3x2 Startplätze zu gewinnen.
Schon vor Marathon, Halbmarathon und Staffel gehört die Straße den Genussläuferinnen und -läufern. Um 8 Uhr geht es auf der Reichsbrücke los, die limitierte Teilnehmerzahl sorgt für überschaubare Felder und eine konzentrierte Atmosphäre auf der Strecke.
Wiener Wahrzeichen und Kaffeegenuss
Die Route führt über die Donau, vorbei am Riesenrad, durch die Prater Hauptallee und schließlich über die Ringstraße bis vor das Burgtheater. Dort wartet nicht nur die Medaille, sondern auch eine besondere Zielverpflegung mit frisch gebrühtem Kaffee und klassischem Wiener Gebäck. Dank des Zeitfensters von 90 Minuten erreichen die Läuferinnen und Läufer rechtzeitig das Ziel, um später entlang der Strecke die Marathon-, Halbmarathon- und Staffelteilnehmer anzufeuern. Zusätzlich runden gratis Kaffee und weitere Köstlichkeiten für alle Teilnehmer am Rathausplatz sowie am Schwarzenbergplatz und im Tchibo Flagshipstore auf der Mariahilfer Straße das Event ab. Weitere Informationen unter HIER.
Mitmachen & gewinnen
Die „Krone“ verlost für den Tchibo Coffee Run 10K 3x2 Startplätze. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 16. März, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Guten Morgen – Wien“ Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.