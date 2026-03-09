Starten Sie beim Tchibo Coffee Run durch

Wiener Wahrzeichen und Kaffeegenuss

Die Route führt über die Donau, vorbei am Riesenrad, durch die Prater Hauptallee und schließlich über die Ringstraße bis vor das Burgtheater. Dort wartet nicht nur die Medaille, sondern auch eine besondere Zielverpflegung mit frisch gebrühtem Kaffee und klassischem Wiener Gebäck. Dank des Zeitfensters von 90 Minuten erreichen die Läuferinnen und Läufer rechtzeitig das Ziel, um später entlang der Strecke die Marathon-, Halbmarathon- und Staffelteilnehmer anzufeuern. Zusätzlich runden gratis Kaffee und weitere Köstlichkeiten für alle Teilnehmer am Rathausplatz sowie am Schwarzenbergplatz und im Tchibo Flagshipstore auf der Mariahilfer Straße das Event ab. Weitere Informationen unter HIER.