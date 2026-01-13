Zwei Skitourengeher lösten Schneebrett aus

Am Göller, Bezirk Lillienfeld, hatten gestern Mittag zwei Skitourengeher großes Glück. Denn die beiden Männer konnten sich selbst durch ausreichend Geschick und Ausrüstung aus einer selbst losgelösten Lawine retten.
Zwei Männer aus dem Bezirk Lilienfeld unternahmen gestern Montag um die Mittagszeit in der westlichen Eisgrube am Göller eine Skitour. Plötzlich löste sich im Zuge der Abfahrt ein Schneebrett. „Das Schneebrett hat sich beim Einfahren des vorausfahrenden Skitourengehers gelöst, der durch großes Glück und taktisches Handeln rasch und eingangs des Lawinenkegels ausfahren und somit Schlimmeres verhindern konnte”, beschreibt Karl Weber, Landesleiter der Bergrettung Niederösterreich-Wien die zum Glück glimpflich ausgegangene Situation.
Bergrettung warnt vor gefährlicher Schneesituation in Niederösterreich
„Viele erliegen aufgrund der sozialen Medien dem Trugschluss, dass sie sich selbst aus den Schneemassen befreien könnten. Vergleichbare Schneebretter wie in diesem Fall erreichten ein Gewicht von 150 Tonnen und deutlich mehr, abhängig von der Schneeart“, erklärt Weber. Und er warnt: „Gerade in Niederösterreich, wo aufgrund der geringeren Höhen rascher Baumgrenzen sowie Mulden und Senken erreicht werden, enden Lawinenabgänge schnell tödlich“.
Die Bergrettung betont auch wieder, wie überlebenswichtig die nötige Sicherheitsausrüstung bei Skitouren sei. Dazu gehören auf jeden Fall ein Lawinensuchgerät, Sonde und Schaufel.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.