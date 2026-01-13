Zwei Skitourengeher lösten Schneebrett aus

Bergrettung warnt vor gefährlicher Schneesituation in Niederösterreich

„Viele erliegen aufgrund der sozialen Medien dem Trugschluss, dass sie sich selbst aus den Schneemassen befreien könnten. Vergleichbare Schneebretter wie in diesem Fall erreichten ein Gewicht von 150 Tonnen und deutlich mehr, abhängig von der Schneeart“, erklärt Weber. Und er warnt: „Gerade in Niederösterreich, wo aufgrund der geringeren Höhen rascher Baumgrenzen sowie Mulden und Senken erreicht werden, enden Lawinenabgänge schnell tödlich“.