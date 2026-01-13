Vorteilswelt
Lawinengefahr ist akut

Zwei Skitourengeher lösten Schneebrett aus

Niederösterreich
13.01.2026 09:50
Die NÖ Bergrettung führt regelmäßige Lawinenübungen durch. Der Lawinenabgang am Göller ging zum Glück glimpflich aus.
Die NÖ Bergrettung führt regelmäßige Lawinenübungen durch. Der Lawinenabgang am Göller ging zum Glück glimpflich aus.(Bild: Symbolfoto Lawinenübung ZVG Bergrettung NÖ)

Am Göller, Bezirk Lillienfeld, hatten gestern Mittag zwei Skitourengeher großes Glück. Denn die beiden Männer konnten sich selbst durch ausreichend Geschick und Ausrüstung aus einer selbst losgelösten Lawine retten. 

0 Kommentare

Zwei Männer aus dem Bezirk Lilienfeld unternahmen gestern Montag um die Mittagszeit in der westlichen Eisgrube am Göller eine Skitour. Plötzlich löste sich im Zuge der Abfahrt ein Schneebrett. „Das Schneebrett hat sich beim Einfahren des vorausfahrenden Skitourengehers gelöst, der durch großes Glück und taktisches Handeln rasch und eingangs des Lawinenkegels ausfahren und somit Schlimmeres verhindern konnte”, beschreibt Karl Weber, Landesleiter der Bergrettung Niederösterreich-Wien die zum Glück glimpflich ausgegangene Situation. 

Mit einer Abrisskante von rund 30 Zentimetern Höhe, einer Breite von 15 Metern und einer Länge ...
Mit einer Abrisskante von rund 30 Zentimetern Höhe, einer Breite von 15 Metern und einer Länge von 300 Metern erreichte das Schneebrett eine nicht zu unterschätzende Größe.(Bild: ZVG NÖ Bergrettung)

Bergrettung warnt vor gefährlicher Schneesituation in Niederösterreich
„Viele erliegen aufgrund der sozialen Medien dem Trugschluss, dass sie sich selbst aus den Schneemassen befreien könnten. Vergleichbare Schneebretter wie in diesem Fall erreichten ein Gewicht von 150 Tonnen und deutlich mehr, abhängig von der Schneeart“, erklärt Weber. Und er warnt: „Gerade in Niederösterreich, wo aufgrund der geringeren Höhen rascher Baumgrenzen sowie Mulden und Senken erreicht werden, enden Lawinenabgänge schnell tödlich“. 

Die Bergrettung betont auch wieder, wie überlebenswichtig die nötige Sicherheitsausrüstung bei Skitouren sei. Dazu gehören auf jeden Fall ein Lawinensuchgerät, Sonde und Schaufel. 

