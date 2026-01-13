„Das hätte dieser Frau wohl das Leben gerettet“

Ortung der Verschütteten war schwierig

Fatal: Die 58-Jährige hatte bei der Tour kein Lawinenverschüttetensuchgerät (LVS) bei sich. „Erst nach einer Stunde und 45 Minuten konnten wir die Frau finden – in 1,70 Meter Tiefe“, ergänzt Wallenta. Sie wurde reanimiert und in die Klinik Innsbruck geflogen, verstarb aber dort.