20 Bergretter suchten Lawinenkegel ab

Rund 20 Bergretter, Alpinpolizisten sowie die Besatzungen von drei Hubschraubern rückten zu einem Lawineneinsatz aus. Doch kurz darauf die erlösende Nachricht: Der Snowboarder – laut Bergrettung ein junger Schwede – meldete sich telefonisch bei den Bergbahnen und gab Entwarnung. Er war unverletzt.