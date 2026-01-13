20 Bergretter suchten Lawinenkegel ab

In Salzburger Bad Gastein suchten am Dienstagvormittag rund 20 Bergretter im Ortsteil Sportgastein einen großen Lawinenkegel ab. Zuvor war der Verdacht aufgekommen, dass ein Snowboarder von den Schneemassen erfasst und verschüttet worden sein könnte.
Bange Szenen in Sportgastein: Wintersportler beobachteten bei der Bergfahrt mit der Seilbahn Richtung Kreuzkogel, wie sich ein Snowboarder samt Schneebrett löste. Die Zeugen schlugen sofort Alarm und verständigten per Handy die Einsatzkräfte.
Rund 20 Bergretter, Alpinpolizisten sowie die Besatzungen von drei Hubschraubern rückten zu einem Lawineneinsatz aus. Doch kurz darauf die erlösende Nachricht: Der Snowboarder – laut Bergrettung ein junger Schwede – meldete sich telefonisch bei den Bergbahnen und gab Entwarnung. Er war unverletzt.
