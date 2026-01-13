Leistungsschau in Berlin mit dreifachem Wien-Bezug

Freude beim Volkstheater

Somit ist das Volkstheater nach „Change“ (1979) und „humanistää!“ (2022) zum dritten Mal beim „Gipfeltreffen“ des deutschsprachigen Theaters vertreten, freute sich das Theater am Dienstag in einer Aussendung. „Ich hab’ zum ersten Mal die Ehre, am Berliner Theatertreffen spielen zu dürfen. Und das auch noch mit meinem Herzensprojekt ‚Fräulein Else‘. Ich freu‘ mich schon auf Berlin!“, zeigt sich Julia Riedler, die vom Fachblatt „Theater heute“ zur Schauspielerin des Jahres gekürt wurde, erfreut. Regisseurin Leonie Böhm ergänzt: „‚Fräulein Else‘ ist für uns so wichtig und es ist so ein Geschenk, zu erleben, dass es anderen auch so geht. Ich freue mich ganz arg, dass wir eingeladen sind.“