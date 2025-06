Holzingers Frankenstein-Show geht unter die Haut

An Gesichtspiercings in die Luft gezogen

Florentina Holzinger setzt ihr Vokabular wieder souverän für ihre mächtig brachialen Performance-Bilder aus streng weiblicher Sicht ein. Wie schon bei früheren Arbeiten, etwa „Ophelia’s Got Talent“ und „Sancta“ gibt es Selbstverletzung, Nacktheit, laute Musik, Tanz, akrobatische Einlagen etc. Mit bedrohlich rebellierenden Roboterhunden wird der Technik-Wahn angeprangert, anhand einer an frischen Gesichtspiercings in den Bühnenhimmel „gelifteten“ Performerin der Schönheits-Irrsinn.