Diesen Fehler machen Österreicher bei der Vorsorge

Knapp die Hälfte der Befragten der Vorsorgestudie 2026 von Erste Bank und Wiener Städtische glauben nicht mehr, dass die staatliche Pension sicher ist. Dennoch gewinnt erst mit dem Alter die private Vorsorge an Bedeutung. Das sieht Erste-Bank-Chefin Gerda Holzinger-Burgstaller als Problem, da in der privaten Vorsorge speziell der Zinseszinseffekt bei einem Sparbeginn in jungen Jahren zu einer guten Absicherung in der Pension führen kann.