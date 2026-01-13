Lagerstand bei Blutkonserven „besorgniserregend“

1000 Blutkonserven pro Tag benötigt

„Alle 90 Sekunden wird in Österreich eine Blutkonserve benötigt“, sagte Foitik. Das sind fast 1000 Blutkonserven am Tag. „Blut kann weder künstlich hergestellt noch ersetzt werden, und Konserven sind nur 42 Tage haltbar. Jede einzelne Spende zählt und kann jemandem das Leben retten.“ Er gibt zu bedenken: „Jeder von uns kann einmal selbst auf eine lebensrettende Blutspende angewiesen sein.“