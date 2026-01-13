Vorteilswelt
Hilferuf aus Spitälern

Lagerstand bei Blutkonserven „besorgniserregend“

Österreich
13.01.2026 12:28
In Österreich fehlen Blutkonserven. Die in diesem Jahr früh eingesetzte Grippewelle mit schweren ...
In Österreich fehlen Blutkonserven. Die in diesem Jahr früh eingesetzte Grippewelle mit schweren Infekten habe die Situation zusätzlich verschärft.(Bild: Erwin Wodicka - wodicka@aon.at)

Die Blutkonservenbestände befinden sich derzeit auf kritisch niedrigem Niveau. Der Grund: Viele potenzielle Spender fallen wegen der grassierenden Grippe- und Erkältungswelle aus, der Bedarf in Krankenhäusern steigt hingegen stark. Die Lage ist österreichweit „besorgniserregend“. 

Wer krank war, muss Wartefristen einhalten, bevor er wieder Blut spenden kann. Die Richtwerte sind wie folgt: leichter, banaler Infekt (Temperatur weniger als 38 Grad Celsius, keine starke Beeinträchtigung des Allgemeinzustandes) sieben Tage, hoch fieberhafter Infekt (Temperatur über 38 Grad, stark beeinträchtigter Allgemeinzustand) vier Wochen nach Beschwerdefreiheit bzw. nach der letzten Antibiotikaeinnahme.

Besonders aber im Winter steigt der Bedarf an Blutkonserven zusätzlich an. Der Grund: Unfälle bei Glätte und Schnee, Operationen. Dazu kommt die Behandlung schwerer chronischer Krankheiten.

  • Spenden dürfen grundsätzlich alle Menschen im Alter von 18 bis 70 Jahren (Erstspender bis zum 60. Geburtstag), die gesund sind und gewisse gesetzliche Voraussetzungen erfüllen. Mitzubringen sind ein gültiger Ausweis und etwas Zeit.
  • Termine können Sie HIER vereinbaren.

Aufruf zur Blutspende
„Innerhalb einer Woche haben sich unsere Konservenausgaben nahezu verdoppelt“, berichtet ÖRK-Bundesrettungskommandant Gerry Foitik. „Damit wir weiterhin alle Patienten mit lebensrettendem Blut versorgen können, rufen wir alle gesunden Erwachsenen auf, zur Blutspende zu kommen.“

1000 Blutkonserven pro Tag benötigt
„Alle 90 Sekunden wird in Österreich eine Blutkonserve benötigt“, sagte Foitik. Das sind fast 1000 Blutkonserven am Tag. „Blut kann weder künstlich hergestellt noch ersetzt werden, und Konserven sind nur 42 Tage haltbar. Jede einzelne Spende zählt und kann jemandem das Leben retten.“ Er gibt zu bedenken: „Jeder von uns kann einmal selbst auf eine lebensrettende Blutspende angewiesen sein.“

