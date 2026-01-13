Lagerstand bei Blutkonserven „besorgniserregend“

Die Blutkonservenbestände befinden sich derzeit auf kritisch niedrigem Niveau. Der Grund: Viele potenzielle Spender fallen wegen der grassierenden Grippe- und Erkältungswelle aus, der Bedarf in Krankenhäusern steigt hingegen stark. Die Lage ist österreichweit „besorgniserregend“.
Wer krank war, muss Wartefristen einhalten, bevor er wieder Blut spenden kann. Die Richtwerte sind wie folgt: leichter, banaler Infekt (Temperatur weniger als 38 Grad Celsius, keine starke Beeinträchtigung des Allgemeinzustandes) sieben Tage, hoch fieberhafter Infekt (Temperatur über 38 Grad, stark beeinträchtigter Allgemeinzustand) vier Wochen nach Beschwerdefreiheit bzw. nach der letzten Antibiotikaeinnahme.
Besonders aber im Winter steigt der Bedarf an Blutkonserven zusätzlich an. Der Grund: Unfälle bei Glätte und Schnee, Operationen. Dazu kommt die Behandlung schwerer chronischer Krankheiten.
Aufruf zur Blutspende
„Innerhalb einer Woche haben sich unsere Konservenausgaben nahezu verdoppelt“, berichtet ÖRK-Bundesrettungskommandant Gerry Foitik. „Damit wir weiterhin alle Patienten mit lebensrettendem Blut versorgen können, rufen wir alle gesunden Erwachsenen auf, zur Blutspende zu kommen.“
1000 Blutkonserven pro Tag benötigt
„Alle 90 Sekunden wird in Österreich eine Blutkonserve benötigt“, sagte Foitik. Das sind fast 1000 Blutkonserven am Tag. „Blut kann weder künstlich hergestellt noch ersetzt werden, und Konserven sind nur 42 Tage haltbar. Jede einzelne Spende zählt und kann jemandem das Leben retten.“ Er gibt zu bedenken: „Jeder von uns kann einmal selbst auf eine lebensrettende Blutspende angewiesen sein.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.