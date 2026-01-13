Schwechat-Sperre sorgt für Hochbetrieb in Graz

Einen Dreamliner bekommt man am Grazer Thalerhof nicht alle Tage zu sehen – Dienstagfrüh musste eine Boing 787 der thailändischen Eva Air aus Bangkok kommend in Graz landen, da der Flughafen in Wien witterungsbedingt kurzfristig geschlossen werden musste. Es folgten in der Früh noch Austrian-Maschinen aus Washington und Dubai sowie eine Boing 737 der Ryanair aus Barcelona. Und das alles natürlich zusätzlich zum normalen Linienbetrieb nach Wien, München oder Frankfurt.