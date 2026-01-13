Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Am Thalerhof

Schwechat-Sperre sorgt für Hochbetrieb in Graz

Steiermark
13.01.2026 10:14
Mehrere Flugzeuge mussten am Dienstag nach Graz ausweichen.
Mehrere Flugzeuge mussten am Dienstag nach Graz ausweichen.(Bild: Christian Jauschowetz)

Hochbetrieb am Grazer Flughafen: Durch die witterungsbedingte Sperre von Wien-Schwechat mussten am Dienstag mehrere Maschinen am Thalerhof landen. Für den steirischen Airport nicht alltägliche Besuche der richtig großen „Vögel“.

0 Kommentare

Einen Dreamliner bekommt man am Grazer Thalerhof nicht alle Tage zu sehen – Dienstagfrüh musste eine Boing 787 der thailändischen Eva Air aus Bangkok kommend in Graz landen, da der Flughafen in Wien witterungsbedingt kurzfristig geschlossen werden musste. Es folgten in der Früh noch Austrian-Maschinen aus Washington und Dubai sowie eine Boing 737 der Ryanair aus Barcelona. Und das alles natürlich zusätzlich zum normalen Linienbetrieb nach Wien, München oder Frankfurt.

Viele Passagiere warten in Graz auf den Bus, der sie weiter nach Wien bringt.
Viele Passagiere warten in Graz auf den Bus, der sie weiter nach Wien bringt.(Bild: Christian Jauschowetz)
(Bild: Christian Jauschowetz)
Der Dreamliner der Eva Air kam aus Bangkok und musste in Graz landen.
Der Dreamliner der Eva Air kam aus Bangkok und musste in Graz landen.(Bild: Christian Jauschowetz)

„Dieses Verkehrsaufkommen bringt natürlich eine gewisse Herausforderung mit sich“, sagt Airport-Sprecherin Doris Pölt. „Aber es kommt ja immer wieder vor, dass Flugzeuge zu uns ausweichen müssen – und wir sind ja nicht unvorbereitet.“

Lesen Sie auch:
„Lebensgefährlich“
Glatteis-Chaos! Flughafen gesperrt, Zugausfälle
13.01.2026

Vor dem Flughafen stauten sich am Dienstagvormittag die Busse, weil einige Fluggäste die Weiterreise nach Wien auf der Straße antreten. Andere brauchen wiederum Geduld und müssen in Graz verpflegt werden, weil die Airlines auf eine baldige Aufhebung der Sperre in Wien hoffen, um dann weiter nach Schwechat zu fliegen.

Porträt von Marcus Stoimaier
Marcus Stoimaier
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
GrazBangkokWienWashingtonDubai
Flughafen
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Säckeweise trugen die „Damen“ die Waren aus dem Laden.
Kameras zeichneten auf
Diebe räumen lachend Hofladen von Ortschef aus
65 Glückspilze aus Niederösterreich machten 2025 das große Geld. (Symbolbild)
Alles ist möglich!
Wie fünf Niederösterreicher zu Millionären wurden
40 Menschen kamen bei dem Brand in einer Bar in Crans-Montana ums Leben.
Nach Crans-Montana
„Charlie Hebdo“-Karikatur verhöhnt Brandopfer
Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Sorge um „Panikblase“
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Mehrere Hubschrauber standen im Einsatz, unter anderem der Alpin5.
Wie Brite überlebte
Nur mehr eine Hand von Skifahrer ragte aus Lawine
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
150.888 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
137.159 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Society International
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
126.622 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf