Schwechat-Sperre sorgt für Hochbetrieb in Graz

Hochbetrieb am Grazer Flughafen: Durch die witterungsbedingte Sperre von Wien-Schwechat mussten am Dienstag mehrere Maschinen am Thalerhof landen. Für den steirischen Airport nicht alltägliche Besuche der richtig großen „Vögel“.
Einen Dreamliner bekommt man am Grazer Thalerhof nicht alle Tage zu sehen – Dienstagfrüh musste eine Boing 787 der thailändischen Eva Air aus Bangkok kommend in Graz landen, da der Flughafen in Wien witterungsbedingt kurzfristig geschlossen werden musste. Es folgten in der Früh noch Austrian-Maschinen aus Washington und Dubai sowie eine Boing 737 der Ryanair aus Barcelona. Und das alles natürlich zusätzlich zum normalen Linienbetrieb nach Wien, München oder Frankfurt.
„Dieses Verkehrsaufkommen bringt natürlich eine gewisse Herausforderung mit sich“, sagt Airport-Sprecherin Doris Pölt. „Aber es kommt ja immer wieder vor, dass Flugzeuge zu uns ausweichen müssen – und wir sind ja nicht unvorbereitet.“
Vor dem Flughafen stauten sich am Dienstagvormittag die Busse, weil einige Fluggäste die Weiterreise nach Wien auf der Straße antreten. Andere brauchen wiederum Geduld und müssen in Graz verpflegt werden, weil die Airlines auf eine baldige Aufhebung der Sperre in Wien hoffen, um dann weiter nach Schwechat zu fliegen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.