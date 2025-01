„Charlie Hebdo“-Sonderheft 10 Jahre nach Anschlag

Zwölf Menschen ermordet

Zwei Angreifer waren am 7. Jänner 2015 in die Redaktionsräume im Zentrum von Paris eingedrungen. In der Redaktion und auf der Flucht erschossen sie insgesamt zwölf Menschen, darunter acht Mitglieder von „Charlie Hebdo“, bevor sie selbst nach zweitägiger Verfolgung von Polizisten erschossen wurden.