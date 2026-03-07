Finster in Waidmannsdorf und Krumpendorf

LIVE: Tagger verliert Satz eins gegen Sakkari
Hier im Liveticker
Wer Samstagabend gerne fernsieht, hat momentan im Klagenfurter Stadtteil Waidmannsdorf und in Krumpendorf Pech: Gemütlichkeit bei Kerzenlicht ist angesagt. Denn der Strom ist ausgefallen.
In den Haushalten sieht man den Stromausfall natürlich, indem man nichts sieht. In den Lokalen im Uni-Viertel ist es finster.
Die Homepage der Stadtwerke Klagenfurt weist unter Störungsmeldungen auf eine „Störung Waidmannsdorf und Krumpendorf“ hin. Bei der Hotline für den Strom-Störungsdienst dürfte es aber rundgehen: Derzeit ist kein freier Mitarbeiter verfügbar.
Bleibt danzunehmen, dass die Techniker an der Behebung des Defektes arbeiten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.