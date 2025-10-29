Externe Expertenkommission prüft Fall Rohrbach

Drei zentrale Themen

Sie schildert die aus ihrer Sicht drei zentralen Themen: den Ausbau der Intensivbetten, die Verbesserung der Kommunikation – das Projekt „rotes Telefon“ – und die Rettungshubschrauber-Versorgung. Die Kommunikation betreffe die Digitalisierung: „Viele Krankenhäuser haben internes Bettenmanagement, aber keines, das Träger-übergreifend funktioniert – das muss sich ändern“, so die Landeshauptmann-Stellverterterin.