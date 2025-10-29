Externe Expertenkommission prüft Fall Rohrbach

Nach der Enthüllung der „Krone“, dass es für eine sterbende Mühlviertlerin keinen Platz in einer Spezialklinik gab, hat jetzt die zuständige Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP) eine Expertenkommission einberufen, wie sie im „Krone“-Interview erzählt.
„Ich habe eine unabhängige Expertenkommission beauftragt, die aus Vertreterinnen und Vertretern der Krankenhäuser aller Träger sowie externen Expertinnen und Experten besteht. Diese Kommission wird die Berichte prüfen, Fragen stellen und Handlungsempfehlungen abgeben“, sagt Christine Haberlander im „Krone“-Gespräch am Mittwoch in ihrem Büro.
Wer diese Kommission leiten soll, ist noch nicht bekannt – eine Anfrage sei derzeit am Laufen. Die Sondersitzung des Aufsichtsrates soll am 17. November über die Bühne gehen.
Drei zentrale Themen
Sie schildert die aus ihrer Sicht drei zentralen Themen: den Ausbau der Intensivbetten, die Verbesserung der Kommunikation – das Projekt „rotes Telefon“ – und die Rettungshubschrauber-Versorgung. Die Kommunikation betreffe die Digitalisierung: „Viele Krankenhäuser haben internes Bettenmanagement, aber keines, das Träger-übergreifend funktioniert – das muss sich ändern“, so die Landeshauptmann-Stellverterterin.
Zusätzliche Intensivbetten
Auch der Ausbau der Intensivkapazitäten war Thema des Gesprächs – mehr als 70 Betten sollen geschaffen werden. Und im Jahr 2026 soll ein 24-Stunden-Rettungshubschrauber nach Oberösterreich kommen, Gespräche würden laut Haberlander bereits laufen.
