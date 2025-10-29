Vorteilswelt
Drama im Spital

Externe Expertenkommission prüft Fall Rohrbach

Oberösterreich
29.10.2025 13:32
Eine Mühlviertlerin starb im Rohrbacher Krankenhaus, der Fall schlägt hohe Wellen.
Eine Mühlviertlerin starb im Rohrbacher Krankenhaus, der Fall schlägt hohe Wellen.(Bild: Spitzbart Wolfgang)

Nach der Enthüllung der „Krone“, dass es für eine sterbende Mühlviertlerin keinen Platz in einer Spezialklinik gab, hat jetzt die zuständige Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP) eine Expertenkommission einberufen, wie sie im „Krone“-Interview erzählt.

„Ich habe eine unabhängige Expertenkommission beauftragt, die aus Vertreterinnen und Vertretern der Krankenhäuser aller Träger sowie externen Expertinnen und Experten besteht. Diese Kommission wird die Berichte prüfen, Fragen stellen und Handlungsempfehlungen abgeben“, sagt Christine Haberlander im „Krone“-Gespräch am Mittwoch in ihrem Büro.

Wer diese Kommission leiten soll, ist noch nicht bekannt – eine Anfrage sei derzeit am Laufen. Die Sondersitzung des Aufsichtsrates soll am 17. November über die Bühne gehen.

Die zuständige Landesrätin Christine Haberlander äußert sich am Mittwoch zu den Geschehnissen im ...
Die zuständige Landesrätin Christine Haberlander äußert sich am Mittwoch zu den Geschehnissen im Rohrbacher Krankenhaus.(Bild: Land OÖ)

Drei zentrale Themen
Sie schildert die aus ihrer Sicht drei zentralen Themen: den Ausbau der Intensivbetten, die Verbesserung der Kommunikation – das Projekt „rotes Telefon“ – und die Rettungshubschrauber-Versorgung. Die Kommunikation betreffe die Digitalisierung: „Viele Krankenhäuser haben internes Bettenmanagement, aber keines, das Träger-übergreifend funktioniert – das muss sich ändern“, so die Landeshauptmann-Stellverterterin.

Zusätzliche Intensivbetten
Auch der Ausbau der Intensivkapazitäten war Thema des Gesprächs – mehr als 70 Betten sollen geschaffen werden. Und im Jahr 2026 soll ein 24-Stunden-Rettungshubschrauber nach Oberösterreich kommen, Gespräche würden laut Haberlander bereits laufen.

Das gesamte Interview gibt‘s heute noch auf krone.at

Porträt von Robert Loy
Robert Loy
Porträt von Lisa Stockhammer
Lisa Stockhammer
Oberösterreich

Mehr Oberösterreich
Drama im Spital
Externe Expertenkommission prüft Fall Rohrbach
„Hat sich bewährt“
Anrainer genervt: Pendler rollen weiter durch
Kritik an Umwidmung
Acker des Bürgermeisters soll Bauland werden
Zahlreiche Anzeigen
Drogenlenker rammte auf wilder Flucht Polizeiauto
Krone Plus Logo
Expertin gegen Verbote
„Liebe Kinder, esst so viel Süßes, wie ihr wollt!“
