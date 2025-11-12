Das ist Experten-Kommission für „Fall Rohrbach“

„Unabhängige Untersuchung“

Die Kommission wird laut eigenem Anspruch den medizinischen Notfall im Krankenhaus Rohrbach unabhängig untersuchen. Die Vorgangsweise der beteiligten Krankhäuser und Gesundheitsdienstleister wird dabei grundsätzlich anhand der bestehenden Richtlinien und Standards beurteilt werden. Maßstab der Arbeit der Kommission ist aber auch der aktuelle Stand der medizinischen Wissenschaft und einer bestmöglichen medizinischen Versorgung.

Ergebnisse bis Ende des Jahres

Auf Basis der in den nächsten zwei Wochen übermittelten Berichte der im vorliegenden Fall beteiligten Krankenanstalten und Gesundheitseinrichtungen sowie der Sanitären Aufsicht des Landes OÖ wird die Kommission am 28. November 2025 ihre Arbeit aufnehmen.

Bis Ende des Jahres sollen Ergebnisse vorliegen, Zwischenberichte an den Landtag – wie zuletzt von SPÖ, Neos und Grüne verlangt hätten – seien laut Pammer möglich, derzeit liegen aber noch keine Daten vor.