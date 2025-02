Nach Beschwerde über lautes Handy wild verprügelt

Mehrere Schädelbrüche

Dabei war der 30-Jährige so brutal vorgegangen, dass sein Opfer gleich mehrere Schädelbrüche davontrug. An der Stirnhöhlenwand wurden Knochenfragmente durch die Schläge um fast einen Zentimeter verrückt, in der Stirnhöhle bildete sich ein Blutspiegel. Außerdem erlitt der Fahrgast einen Bruch der linken Augenhöhle.