Dieses Auto bekommt eine Halb-Festkörper-Batterie!

MG macht es seinen Kunden allerdings mit der Modellbezeichnung nicht leicht. Die 4 gibt es gleich drei Mal. Bei uns kommt gerade eine überarbeitete Version des 4,30 m langen MG 4 EV auf den Markt. In China wird der Hersteller bei der kommenden Autoshow in Peking ein SUV mit dem Modellnamen MG 4X vorstellen. Das 4,50 m lange E-Auto bewegt sich ebenfalls im Kompaktsegment. Ob es zu uns kommen wird, steht noch nicht fest. Der 4X und der MG 4 Urban basieren auf der E3-Plattform von MG. Der klassische MG 4 EV nutzt die MSP-Plattform. Warum der Hersteller für eine besser Unterscheidbarkeit nicht eine oder zwei weitere Ziffern nutzt, bleibt unklar.