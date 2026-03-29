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Roman Kerschbaum:

„Rapid ist im Titelrennen jetzt alles zuzutrauen!“

Fußball National
29.03.2026 06:30
Kerschbaum absolvierte 79 Partien für Grün-Weiß.
Kerschbaum absolvierte 79 Partien für Grün-Weiß.(Bild: GEPA)
Porträt von Christopher Thor
Von Christopher Thor

Ex-Rapidler Roman Kerschbaum hofft auf eine grün-weiße Sensation in der Bundesliga und ist von der Arbeit von Neo-Coach Johannes Hoff-Thorup angetan. Das Trainerbeben bei der Admira sieht der frühere Südstädter kritisch. Während der Spielmacher in der Ostliga mit Gloggnitz nach den Sternen greift.

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„Das hat mich schon überrascht.“ Der Trainer-Knall in der Südstadt war bis nach Gloggnitz zu hören. Wo Ex-Admiraner Roman Kerschbaum seit Jahresbeginn seine Schuhe schnürt. Der 32-Jährige war 2022 beim Abstieg der Südstädter dabei, verfolgte die Geschehnisse rund um den (einvernehmlichen) Rücktritt von Thomas Silberberger aus der Ferne. Und mit Abstand.

„Ich bin nicht mehr so nah dran. Für mich lag es dort aber nicht am Coach. Der hat bei der WSG Tirol gezeigt, was er kann“, sieht der Mittelfeldspieler etwa bei der Transferpolitik Versäumnisse.

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