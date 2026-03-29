„Rapid ist im Titelrennen jetzt alles zuzutrauen!“

„Das hat mich schon überrascht.“ Der Trainer-Knall in der Südstadt war bis nach Gloggnitz zu hören. Wo Ex-Admiraner Roman Kerschbaum seit Jahresbeginn seine Schuhe schnürt. Der 32-Jährige war 2022 beim Abstieg der Südstädter dabei, verfolgte die Geschehnisse rund um den (einvernehmlichen) Rücktritt von Thomas Silberberger aus der Ferne. Und mit Abstand.