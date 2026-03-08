TV-Gesicht flog Österreicher aus Kriegsgebiet heim

Wenn in einem fremden Land plötzlich ein Flugzeug mit rot-weiß-roter Heckflosse auf das Rollfeld rollt, bedeutet das für viele Menschen nur eines: Jetzt geht es nach Hause. Für mehr als 450 Österreicher wurde dieser Moment Realität. Zwei Sonderflüge der Austrian Airlines – ein Airbus A320 nach Maskat (Oman) und eine Boeing 777 nach Riad (Saudi-Arabien) – brachten sie sicher zurück nach Wien. Flüge, die so nie im regulären Flugplan vorgesehen waren, sondern innerhalb kürzester Zeit organisiert werden mussten.