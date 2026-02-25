Lenker drohte während Fahrt mit Waffe in der Hand

Ein 19-jähriger Bosnier aus Linz soll am Mittwoch nach einer Auseinandersetzung mit einem 63-jährigen Autofahrer in Wels den Kontrahenten im Straßenverkehr mit einer Waffe bedroht haben. Der junge Mann konnte ausgeforscht und vorläufig festgenommen werden.
Wild-West auf der Autobahnauffahrt Wels-Nord am Mittwochvormittag. Zwei Autofahrer gerieten einander dort zunächst verbal und mittels Gesten aneinander. Dann soll ein 19-jähriger Bosnier aus Linz plötzlich eine Waffe gezückt und damit seinen Kontrahenten, einen 63-jährigen Welser, bedroht haben. Anschließend ergriff er die Flucht
Erfolgreiche Fahndung
Daraufhin wurde eine Fahndung nach dem Droher eingeleitet. Dieser konnte schließlich entlang der A1 (Westautobahn) in Richtung Wien von einer Streife der Autobahnpolizei Haid entdeckt und gestoppt werden.
Waffenverbot verhängt
Der 19-Jährige wurde vorläufig festgenommen und sein Fahrzeug durchsucht. Dabei konnten eine Gummigeschosswaffe (Paintball-Waffe) sowie zwei Messer gefunden werden. Gegen den Bosnier wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Wels wegen gefährlicher Drohung angezeigt. Bei seiner Einvernahme zeigte er sich übrigens geständig.
