Lenker drohte während Fahrt mit Waffe in der Hand

Waffenverbot verhängt

Der 19-Jährige wurde vorläufig festgenommen und sein Fahrzeug durchsucht. Dabei konnten eine Gummigeschosswaffe (Paintball-Waffe) sowie zwei Messer gefunden werden. Gegen den Bosnier wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Wels wegen gefährlicher Drohung angezeigt. Bei seiner Einvernahme zeigte er sich übrigens geständig.