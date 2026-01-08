Fauxpas! Kaffeebecher lässt die Wogen hochgehen

Dieser Kaffee dürfte dem umstrittenen Tottenham-Trainer Thomas Frank einen ganz schlechten Nachgeschmack bereitet haben. Weil der dänische Coach des Europa-League-Siegers vor dem verlorenen Spiel bei Bournemouth Kaffee aus einem Becher mit dem Logo des verhassten Stadtrivalen Arsenal getrunken hat, hagelt es in den sozialen Netzwerken Kritik.
„Ich habe es definitiv nicht bemerkt. Es wäre total dumm von mir, den Becher zu nehmen, wenn ich es gewusst hätte“, rechtfertigte sich Frank: „Es ist schon etwas traurig im Fußball, dass man mich danach fragen muss. Ich würde niemals so etwas Dummes tun.“
So kam es zum Fauxpas
Hintergrund des Fauxpas ist die Tatsache, dass Arsenal am Samstag ebenfalls in Bournemouth gespielt hatte. Demnach sollen die Gäste-Teams dort immer Becher mit ihrem eigenen Vereinslogo erhalten. Offenbar waren die Utensilien beim Spurs-Gastspiel noch nicht ausgetauscht worden. Schließlich war Frank der Becher von einem Mitarbeiter gereicht worden. Dass das Spiel in der Nachspielzeit für den Klub von Kevin Danso auch noch mit 2:3 verloren ging, rundete den missglückten Tag von Frank ab.
Fans fordern Rauswurf
Dass von einigen Fans sogleich die Entlassung von Frank gefordert wird, hat aber weniger mit dem Becher zu tun. Auch unter dem 52-Jährigen, der erst zu Saisonbeginn kam, spielen die Spurs weiter enttäuschend. Der Klub liegt auf dem 14. Platz – mit mehr als 20 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal.
