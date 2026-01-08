Fauxpas! Kaffeebecher lässt die Wogen hochgehen

So kam es zum Fauxpas

Hintergrund des Fauxpas ist die Tatsache, dass Arsenal am Samstag ebenfalls in Bournemouth gespielt hatte. Demnach sollen die Gäste-Teams dort immer Becher mit ihrem eigenen Vereinslogo erhalten. Offenbar waren die Utensilien beim Spurs-Gastspiel noch nicht ausgetauscht worden. Schließlich war Frank der Becher von einem Mitarbeiter gereicht worden. Dass das Spiel in der Nachspielzeit für den Klub von Kevin Danso auch noch mit 2:3 verloren ging, rundete den missglückten Tag von Frank ab.