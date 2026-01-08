Start in besondere Zeit: Fasnachtsvirus aufgeweckt

Die Spannung war auch hier kaum zu ertragen, ist es doch in Nassereith als einzige Fasnachtshochburg der Brauch, die wichtigen Rollen durch das Los bzw. das Ziehglück zu ermitteln. Ein Schrei, ein Sprung zu den Schellen – Gabriel Falbesoner darf als Debütant mit der ersten Schelle den prunkvollen Umzug eröffnen. Ein Glück, das für einen Außenstehenden in keinster Weise begreifbar ist. Insgesamt werden 14 „schiane“ Gruppen mit Scheller, Roller und Kehrer (einzigartig in Nassereith) den Kampf gegen den Winter aufnehmen. Danach stürmen 18 Aspiranten die Bühne – für nur eine Rolle, aber die wichtigste: den Bärentreiber. Ebenfalls Fassungslosigkeit beim Glückspilz Florian Huber, der sich einen Bär mit einer außergewöhnlichen körperlichen Konstitution suchen muss.