Trump sichert sich Venezuelas Öl: Kritik aus China

US-Konzerne sollen in Venezuela investieren

Nach den Vorstellungen Trumps sollen nun US-Konzerne in Venezuela investieren und die Ölindustrie wieder ankurbeln. Kritiker aus den Reihen der Demokraten werfen dem US-Präsidenten vor, das Land nur wegen seiner Ölreserven angegriffen zu haben und die angeblichen Drogendelikte des festgenommenen Staatschefs Nicolás Maduro als Vorwand genutzt zu haben.