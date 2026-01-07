Vorteilswelt
Katharina Rupp

Damit aus schwierigen Hunden ein „Family dog“ wird

Burgenland
07.01.2026 11:00
Katharina Rupp mit ihren Hunden.
Katharina Rupp mit ihren Hunden.

Katharina Rupp aus Neusiedl am See hat Hunde, seit sie denken kann. Sie liebt die Vierbeiner und hat eine eigene Methode, mit ihnen zu kommunizieren. Mit der verhilft sie anderen zum „Familydog“.

Ihre Arbeit steht für fundiertes, modernes Hundetraining basierend auf dem Verständnis, dass es nicht nur eine einseitige Mensch-Hund-Kommunikation gibt, sondern dass auch der Mensch gefordert ist, die Bedürfnisse seines Hundes wahrzunehmen und auf diese einzugehen. Schmunzelnd meint sie, dass viele versuchen ihre Hunde mit Leckerlis zu bestechen, als wirklich mit ihnen zu kommunizieren.

„Auch meine Hunde bekommen eine Belohnung. Aber nicht, weil sie für das Leckerli etwas getan haben, sondern weil sie für mich etwas getan haben“, erklärt die Neusiedlerin.

Für sie ist es wichtig, ein Hund-Mensch-Team zu gestalten, das Alltagssicher ist. Selbstständig ist sie mit „Familydog“ seit 2019. „Nach jahrelanger Arbeit mit Hunden, unterschiedlichsten Hundetrainerausbildungen und vor allem dem Studium der Hundepsychologie habe ich mich auf das Training von Hunden mit Verhaltensauffälligkeiten im Alltag, Welpen und Problemhunden spezialisiert“, schildert Katharina Rupp.

Hündin Nala als Partnerin
Ihre wichtigste Partnerin ist Hündin Nala. Auf sie kann sie sich verlassen. „Habe ich Hund und Menschen kennengelernt, nehme ich Nala oft mit. Weil sie den anderen Hund erziehen kann. Normalerweise machen das die Hundemamas. Oft werden Welpen aber zu früh von ihnen getrennt. Dann fehlen diese Basics.“

(Bild: Family Dog)

Nala versteht es auch, Tempo und Aufgeregtheit beim anderen Hund herauszunehmen, was die Arbeit mit ihm oft erst ermöglicht. Die Trainingseinheiten werden speziell auf jede Situation angepasst. Spaß und Leichtigkeit stehen dabei an erster Stelle. Damit die tierisch gute Kommunikation funktioniert!

Mehr über Family-Dog

Burgenland
