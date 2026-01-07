Damit aus schwierigen Hunden ein „Family dog“ wird

Ihre Arbeit steht für fundiertes, modernes Hundetraining basierend auf dem Verständnis, dass es nicht nur eine einseitige Mensch-Hund-Kommunikation gibt, sondern dass auch der Mensch gefordert ist, die Bedürfnisse seines Hundes wahrzunehmen und auf diese einzugehen. Schmunzelnd meint sie, dass viele versuchen ihre Hunde mit Leckerlis zu bestechen, als wirklich mit ihnen zu kommunizieren.