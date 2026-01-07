Damit aus schwierigen Hunden ein „Family dog“ wird

Katharina Rupp aus Neusiedl am See hat Hunde, seit sie denken kann. Sie liebt die Vierbeiner und hat eine eigene Methode, mit ihnen zu kommunizieren. Mit der verhilft sie anderen zum „Familydog“.
Ihre Arbeit steht für fundiertes, modernes Hundetraining basierend auf dem Verständnis, dass es nicht nur eine einseitige Mensch-Hund-Kommunikation gibt, sondern dass auch der Mensch gefordert ist, die Bedürfnisse seines Hundes wahrzunehmen und auf diese einzugehen. Schmunzelnd meint sie, dass viele versuchen ihre Hunde mit Leckerlis zu bestechen, als wirklich mit ihnen zu kommunizieren.
„Auch meine Hunde bekommen eine Belohnung. Aber nicht, weil sie für das Leckerli etwas getan haben, sondern weil sie für mich etwas getan haben“, erklärt die Neusiedlerin.
Für sie ist es wichtig, ein Hund-Mensch-Team zu gestalten, das Alltagssicher ist. Selbstständig ist sie mit „Familydog“ seit 2019. „Nach jahrelanger Arbeit mit Hunden, unterschiedlichsten Hundetrainerausbildungen und vor allem dem Studium der Hundepsychologie habe ich mich auf das Training von Hunden mit Verhaltensauffälligkeiten im Alltag, Welpen und Problemhunden spezialisiert“, schildert Katharina Rupp.
Hündin Nala als Partnerin
Ihre wichtigste Partnerin ist Hündin Nala. Auf sie kann sie sich verlassen. „Habe ich Hund und Menschen kennengelernt, nehme ich Nala oft mit. Weil sie den anderen Hund erziehen kann. Normalerweise machen das die Hundemamas. Oft werden Welpen aber zu früh von ihnen getrennt. Dann fehlen diese Basics.“
Nala versteht es auch, Tempo und Aufgeregtheit beim anderen Hund herauszunehmen, was die Arbeit mit ihm oft erst ermöglicht. Die Trainingseinheiten werden speziell auf jede Situation angepasst. Spaß und Leichtigkeit stehen dabei an erster Stelle. Damit die tierisch gute Kommunikation funktioniert!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.