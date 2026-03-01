James-Bond-Double erneut in gefährlicher Mission

Als Daniel-Craig-Double war Max „James Bond“ Fraisl bei Großevents wie den Filmfestspielen von Cannes ein gefragter Mann. Nun steht der Mime in einer Thriller-Mission im Rampenlicht, an seiner Seite Adriana Zartl.
Acht Uhr, ein Frühstück am Tisch, plötzlich ein Klopfen an der Tür – die Ruhe am Morgen schlägt in nervenaufreibende Dramatik um. Eine Familie am Rande des Abgrunds! Mit „Knock at 8“ entsteht in Österreich ein Thriller, der das Publikum von einer heilen in eine dunkle Welt entführt.
Volles Training jeden Tag
Mittendrin ist Max Fraisl (52) aus Eisenstadt, voller Emotionen und so präsent wie nie zuvor. Für seine tragende Rolle als Familienvater in einer psychischen Ausnahmesituation trainiert der Schauspieler eisern jeden Tag mehrere Stunden. Mit dem Ergebnis: Fraisl ist sportlich gestählt, fokussiert, in absoluter Topform.
„Max wollte wissen, wo seine Grenzen liegen“, ist im Umfeld der Produktion zu hören. Die Antwort ist auf der Leinwand zu sehen. Der frühere James-Bond-Doppelgänger verkörpert in „Knock at 8“ einen Mann, der „von einer Sekunde auf die andere gezwungen ist, alles zu riskieren“, verrät die Filmcrew: „Sein cineastisches Schicksal lässt das Herz wie wild pochen.“
Erstmals gemeinsamer Dreh
Ein Hauch von Hollywood darf für Max Fraisl nicht fehlen. „Kein Superheld, keine Action-Klischees, sondern ein Vater, der kämpfen muss, als gäbe es kein Morgen“, sagt der Wahlburgenländer.
An seiner Seite Adriana Zartl, bekannt als TV-Moderatorin, Schauspielerin und Tänzerin. Erstmals stehen sie und Fraisl als Paar vor der Kamera – und müssen laut Drehbuch „bedingungslos zusammenhalten, wenn die Welt um sie herum zusammenbricht“.
Für Spannung sorgt ein US-Schauspieler aus dem preisgekrönten Film „Oppenheimer“, der Fraisl als eiskalter Gegenspieler in die Enge treibt. Zwei bekannte deutsche Mimen verstärken das Ensemble zusätzlich. „Die Bildsprache soll großen Produktionen von internationalem Format in nichts nachstehen“, betont Max Fraisl. Die Fans in Österreich dürfen jedenfalls gespannt sein, wenn es an der Tür plötzlich klopft.
