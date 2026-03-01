Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Max Fraisl in Action

James-Bond-Double erneut in gefährlicher Mission

Burgenland
01.03.2026 11:00
Vom Part als Agent ist Max Fraisl in die Rolle eines Vaters geschlüpft, der in einer Situation, ...
Vom Part als Agent ist Max Fraisl in die Rolle eines Vaters geschlüpft, der in einer Situation, die fast ausweglos scheint, alles riskieren muss.(Bild: Privat)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Als Daniel-Craig-Double war Max „James Bond“ Fraisl bei Großevents wie den Filmfestspielen von Cannes ein gefragter Mann. Nun steht der Mime in einer Thriller-Mission im Rampenlicht, an seiner Seite Adriana Zartl.

0 Kommentare

Acht Uhr, ein Frühstück am Tisch, plötzlich ein Klopfen an der Tür – die Ruhe am Morgen schlägt in nervenaufreibende Dramatik um. Eine Familie am Rande des Abgrunds! Mit „Knock at 8“ entsteht in Österreich ein Thriller, der das Publikum von einer heilen in eine dunkle Welt entführt.

Volles Training jeden Tag
Mittendrin ist Max Fraisl (52) aus Eisenstadt, voller Emotionen und so präsent wie nie zuvor. Für seine tragende Rolle als Familienvater in einer psychischen Ausnahmesituation trainiert der Schauspieler eisern jeden Tag mehrere Stunden. Mit dem Ergebnis: Fraisl ist sportlich gestählt, fokussiert, in absoluter Topform.

„Max wollte wissen, wo seine Grenzen liegen“, ist im Umfeld der Produktion zu hören. Die Antwort ist auf der Leinwand zu sehen. Der frühere James-Bond-Doppelgänger verkörpert in „Knock at 8“ einen Mann, der „von einer Sekunde auf die andere gezwungen ist, alles zu riskieren“, verrät die Filmcrew: „Sein cineastisches Schicksal lässt das Herz wie wild pochen.“

Erstmals gemeinsamer Dreh
Ein Hauch von Hollywood darf für Max Fraisl nicht fehlen. „Kein Superheld, keine Action-Klischees, sondern ein Vater, der kämpfen muss, als gäbe es kein Morgen“, sagt der Wahlburgenländer.

An seiner Seite Adriana Zartl, bekannt als TV-Moderatorin, Schauspielerin und Tänzerin. Erstmals stehen sie und Fraisl als Paar vor der Kamera – und müssen laut Drehbuch „bedingungslos zusammenhalten, wenn die Welt um sie herum zusammenbricht“.

Vom urigen Auftritt auf dem Laufsteg wechselten Max Fraisl und Adriana Zartl vor die ...
Vom urigen Auftritt auf dem Laufsteg wechselten Max Fraisl und Adriana Zartl vor die Thriller-Kamera.(Bild: Privat)

Für Spannung sorgt ein US-Schauspieler aus dem preisgekrönten Film „Oppenheimer“, der Fraisl als eiskalter Gegenspieler in die Enge treibt. Zwei bekannte deutsche Mimen verstärken das Ensemble zusätzlich. „Die Bildsprache soll großen Produktionen von internationalem Format in nichts nachstehen“, betont Max Fraisl. Die Fans in Österreich dürfen jedenfalls gespannt sein, wenn es an der Tür plötzlich klopft.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
01.03.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
4° / 14°
Symbol wolkig
Güssing
-1° / 16°
Symbol wolkig
Mattersburg
2° / 15°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
3° / 14°
Symbol heiter
Oberpullendorf
2° / 14°
Symbol wolkig

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
410.058 mal gelesen
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
96.548 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Österreich
Interne Schelte für Toni Fabers „Zölibat“-Sager
96.460 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gern gesehener Gast auf Veranstaltungen: Dompfarrer Toni Faber mit Natalie Nemec,  hier auf dem ...
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
5254 mal kommentiert
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
1582 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Außenpolitik
Massiver Angriff auf „Hauptsitz des Terrorregimes”
1520 mal kommentiert
Im Bild: Anschlag auf das „Hauptquartier des iranischen Regimes in Teheran“
Mehr Burgenland
Equal Care Day
Wenn Angehörige daheim gepflegt werden müssen
Krone Plus Logo
Hürden bei Anmeldung
Was Kinder noch vor der Schule alles wissen müssen
WERBUNG
Peugeot-Highlights beim Autofrühling Eisenstadt
WERBUNG
Horvath: Opel-Highlights in Eisenstadt erleben
Unsere Feuerwehr
Drei lange Tage ohne Pause freiwillig im Einsatz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf