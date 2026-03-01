James-Bond-Double erneut in gefährlicher Mission

„Max wollte wissen, wo seine Grenzen liegen“, ist im Umfeld der Produktion zu hören. Die Antwort ist auf der Leinwand zu sehen. Der frühere James-Bond-Doppelgänger verkörpert in „Knock at 8“ einen Mann, der „von einer Sekunde auf die andere gezwungen ist, alles zu riskieren“, verrät die Filmcrew: „Sein cineastisches Schicksal lässt das Herz wie wild pochen.“