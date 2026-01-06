Zwei Frauen in Wien von Ex-Partnern terrorisiert

In zwei Fällen von Beziehungsdramen eskalierte es in der Bundeshauptstadt am Montag so dramatisch, dass die Polizei anrücken musste.
In der Nacht auf Montag wurde die Polizei zu einem lautstarken Streit in einer Wohnung in der Brigittenau gerufen. Die Beamten trafen vor Ort auf einen 39-jährigen Österreicher, der offenbar betrunken war und sich seiner Ex-Lebensgefährtin aufgedrängt hatte.
Polizist musste ins Spital
Die Situation eskalierte: Im Stiegenhaus versuchte der Mann, einen Polizisten die Treppe hinunterzustoßen. Dabei ging eine Glasscheibe zu Bruch, der Beamte erlitt eine Schnittverletzung und musste ins Krankenhaus. Erst mit körperlicher Gewalt konnte der Angreifer festgenommen werden. Nach Vernehmung wurde er auf freien Fuß angezeigt.
Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an
Weitere Ansprechpartner:
Morddrohung in U-Bahn
Am Montagabend geriet eine 26-jährige Frau beim Hauptbahnhof erneut in Gefahr: Ein 32-jähriger Syrer, ihr Ex-Lebensgefährte, soll ihr trotz einer bestehenden einstweiligen Verfügung in der U-Bahn aufgelauert und mit dem Umbringen gedroht haben. Die Polizei nahm den Mann fest; er bestritt die Drohung. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Einlieferung in die Justizanstalt an.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.