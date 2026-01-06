Zwei Frauen in Wien von Ex-Partnern terrorisiert

Morddrohung in U-Bahn

Am Montagabend geriet eine 26-jährige Frau beim Hauptbahnhof erneut in Gefahr: Ein 32-jähriger Syrer, ihr Ex-Lebensgefährte, soll ihr trotz einer bestehenden einstweiligen Verfügung in der U-Bahn aufgelauert und mit dem Umbringen gedroht haben. Die Polizei nahm den Mann fest; er bestritt die Drohung. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Einlieferung in die Justizanstalt an.