Polizist verletzt

Zwei Frauen in Wien von Ex-Partnern terrorisiert

Wien
06.01.2026 14:47
Ein Mann wurde von den Beamten festgenommen, der andere auf freiem Fuß angezeigt (Symbolbild).
Ein Mann wurde von den Beamten festgenommen, der andere auf freiem Fuß angezeigt (Symbolbild).(Bild: sos)

In zwei Fällen von Beziehungsdramen eskalierte es in der Bundeshauptstadt am Montag so dramatisch, dass die Polizei anrücken musste.

0 Kommentare

In der Nacht auf Montag wurde die Polizei zu einem lautstarken Streit in einer Wohnung in der Brigittenau gerufen. Die Beamten trafen vor Ort auf einen 39-jährigen Österreicher, der offenbar betrunken war und sich seiner Ex-Lebensgefährtin aufgedrängt hatte.

Polizist musste ins Spital
Die Situation eskalierte: Im Stiegenhaus versuchte der Mann, einen Polizisten die Treppe hinunterzustoßen. Dabei ging eine Glasscheibe zu Bruch, der Beamte erlitt eine Schnittverletzung und musste ins Krankenhaus. Erst mit körperlicher Gewalt konnte der Angreifer festgenommen werden. Nach Vernehmung wurde er auf freien Fuß angezeigt.

Holen Sie sich Hilfe!

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an

Weitere Ansprechpartner:

  • Frauenhelpline: 0800 222 555
  • Wiener Interventionsstelle/Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217
  • Opfer-Notruf: 0800 112 112
  • Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22

Morddrohung in U-Bahn
Am Montagabend geriet eine 26-jährige Frau beim Hauptbahnhof erneut in Gefahr: Ein 32-jähriger Syrer, ihr Ex-Lebensgefährte, soll ihr trotz einer bestehenden einstweiligen Verfügung in der U-Bahn aufgelauert und mit dem Umbringen gedroht haben. Die Polizei nahm den Mann fest; er bestritt die Drohung. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Einlieferung in die Justizanstalt an.

