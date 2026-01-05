Mutter und Tochter (10) bei Auffahrunfall verletzt

Ein Auffahrunfall legte am Montag die Autobahnausfahrt Kufstein Süd teilweise lahm. Eine Lenkerin (38) hatte ein vor ihr stehen gebliebenes Auto übersehen.
Am Montag gegen 11.29 Uhr kam es auf der Ausfahrtsrampe Kufstein Süd der A12 Inntalautobahn zu einem Auffahrunfall. Eine 55-jährige Österreicherin musste ihren Pkw aufgrund von Kolonnenbildung anhalten. Eine nachfolgende 38-jährige Österreicherin bemerkte dies zu spät und fuhr trotz Notbremsung auf das stehende Fahrzeug auf.
Umfangreiche Stauungen
Die 55-jährige Lenkerin sowie ihre 10-jährige Tochter (Beifahrerin) erlitten Prellungen und Zerrungen der Halswirbelsäule und wurden vom Roten Kreuz ins BKH Kufstein gebracht, nach ambulanter Behandlung jedoch in häusliche Pflege entlassen. Die 38-jährige Lenkerin blieb unverletzt.
Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme kam es auf der Autobahnausfahrt Kufstein Süd sowie auf der B173 zu Verkehrsbehinderungen und Stauungen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.