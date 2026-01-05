Mutter und Tochter (10) bei Auffahrunfall verletzt

Umfangreiche Stauungen

Die 55-jährige Lenkerin sowie ihre 10-jährige Tochter (Beifahrerin) erlitten Prellungen und Zerrungen der Halswirbelsäule und wurden vom Roten Kreuz ins BKH Kufstein gebracht, nach ambulanter Behandlung jedoch in häusliche Pflege entlassen. Die 38-jährige Lenkerin blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme kam es auf der Autobahnausfahrt Kufstein Süd sowie auf der B173 zu Verkehrsbehinderungen und Stauungen.