Crash im Zillertal

Auto macht „Salto“: Lenker (64) schwer verletzt

Tirol
04.01.2026 15:00
Das Auto blieb auf der Seite liegen.
Das Auto blieb auf der Seite liegen.(Bild: ZOOM Tirol)

Heftig gekracht hat es am Sonntag in Strass im Tiroler Zillertal! Ein deutscher Pkw-Lenker (33) kollidierte mit dem Auto eines Einheimischen (64). Dessen Fahrzeug überschlug sich bei dem Crash.

0 Kommentare

Ereignet hat sich der Unfall um kurz nach 8 Uhr. Der 33-Jährige fuhr in Strass im Zillertal mit dem Auto von der Rampe der Achensee Bundesstraße kommende auf Höhe von Straßenkilometer 39,5 in die Tiroler Straße ein. „Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem aus Westen kommenden Pkw des 64-Jährigen“, heißt es von der Polizei.

Von Rettung ins Krankenhaus gebracht
In weiterer Folge überschlug sich das Fahrzeug des 64-Jährigen. Es kam schlussendlich seitlich liegend zum Stillstand. Der Lenker zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Er wurde in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Unterdessen blieben der Deutsche und sein Mitfahrer unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein schwerer Sachschaden.

Porträt von Manuel Schwaiger
Manuel Schwaiger
Tirol

