Auto macht „Salto“: Lenker (64) schwer verletzt

Ereignet hat sich der Unfall um kurz nach 8 Uhr. Der 33-Jährige fuhr in Strass im Zillertal mit dem Auto von der Rampe der Achensee Bundesstraße kommende auf Höhe von Straßenkilometer 39,5 in die Tiroler Straße ein. „Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem aus Westen kommenden Pkw des 64-Jährigen“, heißt es von der Polizei.