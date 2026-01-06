Vollbesetzter Pkw auf Abwegen: Junge Frau verletzt

Spektakulärer Unfall in der Nacht auf den Dreikönigstag im Tiroler Unterland: Ein voll besetztes Auto kam von der Fahrbahn ab, bretterte rund 50 Meter über ein angrenzendes Feld und stürzte dann über eine Böschung. Von den fünf Insassen kamen vier offenbar glimpflich davon. Eine junge Frau erlitt Verletzungen.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 2 Uhr im Gemeindegebiet von Söll im Bezirk Kufstein. Ein 20-jähriger Einheimischer war mit seinem Pkw auf der B173 Eibergstraße von Kitzbühel kommend in Richtung Kufstein unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.
50 Meter über Feld gebrettert
„Der Wagen geriet über den rechten Fahrbahnrand hinaus und fuhr anschließend rund 50 Meter über das angrenzende Feld, ehe er über eine circa zwei Meter hohe Böschung stürzte und frontal aufprallte“, so die Polizei.
Im Fahrzeug befanden sich laut Exekutive neben dem Lenker noch vier weitere Personen. Eine 18-jährige Insassin wurde durch den Unfall unbestimmten Grades verletzt. Alle beteiligten Personen wurden zur weiteren Abklärung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.
