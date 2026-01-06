Vollbesetzter Pkw auf Abwegen: Junge Frau verletzt

Spektakulärer Unfall in der Nacht auf den Dreikönigstag im Tiroler Unterland: Ein voll besetztes Auto kam von der Fahrbahn ab, bretterte rund 50 Meter über ein angrenzendes Feld und stürzte dann über eine Böschung. Von den fünf Insassen kamen vier offenbar glimpflich davon. Eine junge Frau erlitt Verletzungen.