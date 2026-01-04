Gegen Pfahl gekracht, Kollsion mit Snowboarder

Nach Kollision ergriff Snowboarder die Flucht

Zum zweiten Unfall kam es gegen 12.45 Uhr im Resort Kals-Matrei im Skigebiet des Großglockners. Ein Deutscher (83) fuhr nach einer kurzen Rast über eine Kuppe. Kurz darauf kollidierte er mit einem unbekannten Snowboarder. „Während der 83-Jährige schwer verletzt liegen blieb, ergriff der Snowboarder die Flucht“, heißt es von den Ermittlern. Nachkommende Wintersportler kümmerten sich um den Senior und setzten die Rettungskette in Gang. Mit dem Notarzthubschrauber wurde der 83-Jährige ins Krankenhaus Lienz geflogen.