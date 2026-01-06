„Peinlich!“ Norweger rudert nach Kritik nun zurück

„Ich hoffe, dass sie nächstes Jahr keine Bewerbe mehr hier veranstalten dürfen. Das geht so nicht, das ist echt beschissen“, schimpfte Granerud nach dem Bewerb im Interview mit „Viaplay“ und weiter: „Ich habe diesen Ort hier so satt. Ich frage mich, ob ich nächstes Jahr, wenn ich nicht um den Tournee-Sieg kämpfe, einfach die Gelegenheit nutze und auf den Bewerb hier pfeife.“