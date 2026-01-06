Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vierschanzentournee

„Peinlich!“ Norweger rudert nach Kritik nun zurück

Ski Nordisch
06.01.2026 15:55
Halvor Egner Granerud rudert nach seiner heftigen Kritik zurück.
Halvor Egner Granerud rudert nach seiner heftigen Kritik zurück.(Bild: GEPA)

Halvor Egner Granerud rudert nach seiner heftigen Kritik an den Veranstaltern des Vierschanzentournee-Springens in Innsbruck nun zurück. „Es ist peinlich, dass das aus meinem Mund gekommen ist“, entschuldigt sich der Norweger – beharrt aber weiterhin darauf, dass das Event am Bergisel schlecht organisiert gewesen sei. 

0 Kommentare

Er sei weiterhin überzeugt, das Event in Innsbruck sei schlecht organisiert gewesen, stellt Granerud gegenüber der Zeitung „Dagbladet“ klar. Für seine heftige Kritik und Attacke nach dem Springen am Bergisel möchte sich der Norweger aber entschuldigen.

Lesen Sie auch:
Halvor Egner Granerud war nach dem Springen in Innsbruck richtig sauer.
Nach Bergisel-Springen
Norweger stinksauer: „Ich habe diesen Ort so satt“
05.01.2026
Vierschanzentournee
Springen in Bischofshofen ab 16.30 Uhr LIVE
06.01.2026

„Ich kann nicht gutheißen, gesagt zu haben, dass ich den Veranstaltern nichts Gutes wünsche“, bereut der 29-Jährige. Sein Fazit: „Es ist peinlich, dass das aus meinem Mund gekommen ist.“ 

Viel Frust angestaut
Im Laufe des Tages habe sich viel Frust bei ihm angestaut, so Granerud, dieser sei schließlich „explodiert“ und alles sei „herausgekommen“. So ärgert sich der Skisprung-Routinier über sich selbst: „Ich bin aber so erfahren, dass ich es für mich hätte behalten sollen. Das war ein bisschen zu viel.“ 

„Ich hoffe, dass sie nächstes Jahr keine Bewerbe mehr hier veranstalten dürfen. Das geht so nicht, das ist echt beschissen“, schimpfte Granerud nach dem Bewerb im Interview mit „Viaplay“ und weiter: „Ich habe diesen Ort hier so satt. Ich frage mich, ob ich nächstes Jahr, wenn ich nicht um den Tournee-Sieg kämpfe, einfach die Gelegenheit nutze und auf den Bewerb hier pfeife.“ 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Außenpolitik
Trump droht bereits nächsten Ländern mit Angriff
132.482 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump hat laut eigener Aussage bereits „acht und ein Viertel“ Kriege ...
Ski Nordisch
Nächste Disqualifikation: Rätselraten bei Tournee
111.251 mal gelesen
Pawel Wasek wurde in Innsbruck disqualifiziert.
Tirol
Skifahrer (22) kommt von Piste ab – und stirbt
98.847 mal gelesen
Auch ein Hubschrauber stand im Einsatz.
Mehr Ski Nordisch
Skispringen in Villach
Lisa Eder verpasst ersten Sieg nur hauchdünn
Vierschanzentournee
LIVE: Wer kann jetzt in Bischofshofen überzeugen?
Vierschanzentournee
„Peinlich!“ Norweger rudert nach Kritik nun zurück
Pertile verrät
Weltverband plant erneut eine Skisprung-Revolution
Bischofshofen-Springen
Quali: Drei Österreicher nur von Prevc geschlagen!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf