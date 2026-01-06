„Peinlich!“ Norweger rudert nach Kritik nun zurück

Halvor Egner Granerud rudert nach seiner heftigen Kritik an den Veranstaltern des Vierschanzentournee-Springens in Innsbruck nun zurück. „Es ist peinlich, dass das aus meinem Mund gekommen ist“, entschuldigt sich der Norweger – beharrt aber weiterhin darauf, dass das Event am Bergisel schlecht organisiert gewesen sei.
Er sei weiterhin überzeugt, das Event in Innsbruck sei schlecht organisiert gewesen, stellt Granerud gegenüber der Zeitung „Dagbladet“ klar. Für seine heftige Kritik und Attacke nach dem Springen am Bergisel möchte sich der Norweger aber entschuldigen.
„Ich kann nicht gutheißen, gesagt zu haben, dass ich den Veranstaltern nichts Gutes wünsche“, bereut der 29-Jährige. Sein Fazit: „Es ist peinlich, dass das aus meinem Mund gekommen ist.“
Viel Frust angestaut
Im Laufe des Tages habe sich viel Frust bei ihm angestaut, so Granerud, dieser sei schließlich „explodiert“ und alles sei „herausgekommen“. So ärgert sich der Skisprung-Routinier über sich selbst: „Ich bin aber so erfahren, dass ich es für mich hätte behalten sollen. Das war ein bisschen zu viel.“
„Ich hoffe, dass sie nächstes Jahr keine Bewerbe mehr hier veranstalten dürfen. Das geht so nicht, das ist echt beschissen“, schimpfte Granerud nach dem Bewerb im Interview mit „Viaplay“ und weiter: „Ich habe diesen Ort hier so satt. Ich frage mich, ob ich nächstes Jahr, wenn ich nicht um den Tournee-Sieg kämpfe, einfach die Gelegenheit nutze und auf den Bewerb hier pfeife.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.