Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Polizei sucht Zeugen

Nach Crash auf Piste sucht Skifahrerin das Weite

Tirol
05.01.2026 07:00
(Bild: Andreas Tröster)

Nach einer unbekannten Skifahrerin sucht die Polizei im Tiroler Zillertal. Am Wochenende war die Frau mit einem deutschen Skifahrer (32) kollidiert. Gleich nach dem Unfall suchte die Unbekannte das Weite.

0 Kommentare

Zu dem Unfall kam es am Samstag gegen 11 Uhr. In Gerlosberg im Skigebiet Zillertalarena war der 32-Jährige mit den Skiern unterwegs in Richtung Tal. „Es kam zu einer Kollision mit einer unbekannten Skifahrerin“, heißt es von der Polizei. 

Schwere Verletzung am Knie
Der Deutsche zog sich bei dem Crash eine schwere Verletzung am Knie zu. Unterdessen ergriff die unbekannte Frau die Flucht, ohne ihre Daten zu hinterlassen. Laut den Ermittlern war sie rund 30 Jahre alt, 1,60 Meter groß und mit blau-grauer Skikleidung bekleidet. Sie sprach Englisch mit Akzent.

Die Polizei in Ried im Zillertal bittet um Hinweise zu der Unbekannten unter der Telefonnummer 059133/7253.

Porträt von Manuel Schwaiger
Manuel Schwaiger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Kinder verschleppt
Mutter: „So hat sich mein Ex-Mann radikalisiert“
Nach dem großflächigen Stromausfall in Berlin herrscht am Sonntag weiter Chaos.
Chaos in Berlin
Blackout-Betroffene haben zu wenige Schlafplätze
In Hamburg steht ab Freitag ein 21-Jähriger vor Gericht, der Jugendliche zu selbstverletzendem ...
Prozess in Hamburg
Mann soll Jugendliche zum Suizid überredet haben
Die deutsche Polizei hat jetzt Fahndungsfotos von dem spektakulären Tresor-Einbruch ...
Millionen erbeutet
Tresor-Coup: Fahndungsfotos veröffentlicht
In Bayern ist ein zwölfjähriges Mädchen gestorben, das auf einen fahrenden Zug aufspringen ...
Tragödie in Bayern
Mädchen (12) wollte auf Zug aufspringen und starb
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
283.012 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Ausland
Wirte bauten Todesbar in Crans-Montana selbst um
226.031 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Ausland
Das ist der Moment, in dem die Katastrophe begann
154.114 mal gelesen
Nach der Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana liegen jetzt erste Informationen zur ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf