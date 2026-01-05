Nach Crash auf Piste sucht Skifahrerin das Weite

Nach einer unbekannten Skifahrerin sucht die Polizei im Tiroler Zillertal. Am Wochenende war die Frau mit einem deutschen Skifahrer (32) kollidiert. Gleich nach dem Unfall suchte die Unbekannte das Weite.
Zu dem Unfall kam es am Samstag gegen 11 Uhr. In Gerlosberg im Skigebiet Zillertalarena war der 32-Jährige mit den Skiern unterwegs in Richtung Tal. „Es kam zu einer Kollision mit einer unbekannten Skifahrerin“, heißt es von der Polizei.
Schwere Verletzung am Knie
Der Deutsche zog sich bei dem Crash eine schwere Verletzung am Knie zu. Unterdessen ergriff die unbekannte Frau die Flucht, ohne ihre Daten zu hinterlassen. Laut den Ermittlern war sie rund 30 Jahre alt, 1,60 Meter groß und mit blau-grauer Skikleidung bekleidet. Sie sprach Englisch mit Akzent.
Die Polizei in Ried im Zillertal bittet um Hinweise zu der Unbekannten unter der Telefonnummer 059133/7253.
