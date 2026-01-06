Vorteilswelt
Schwindel, Übelkeit

Griller im Haus: Party endet mit Rettungseinsatz

Niederösterreich
06.01.2026 15:46
Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte zur Grillparty aus.
Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte zur Grillparty aus.

Großeinsatz für die Rettungskräfte in Groß-Siegharts im Waldviertel: Eine Gruppe hatte einen Kohlegrill in einem Wohnraum in Betrieb und danach über Übelkeit und Schwindel geklagt.

Die acht Personen im Alter von 24 bis 35 Jahren hatten in der Nacht auf Dienstag offenbar nicht die beste Idee: Grillen mit Holzkohle im Innenraum. Es kam, wie es kommen musste: Die Partygäste klagten bald über Schwindel, Übelkeit und Kopfschmerzen. Gegen 3.30 Uhr wurde der Notruf gewählt.

Mit Schnee wurde die Grillkohle abgedeckt.
Mit Schnee wurde die Grillkohle abgedeckt.

Weil die Gefahrenlage unklar war, rückte das Rote Kreuz rückte mit neun Fahrzeugen aus. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen bereits mit Schnee abgedeckten Kübel mit Grillkohle. Wenig später gab es dann Entwarnung: Es gab keine Vergiftungsanzeichen, Messungen ergaben auch keinen erhöhten CO-Wert mehr.

„Grillkohle gehört niemals in geschlossene Räume. Beim Verbrennen entsteht Kohlenmonoxid, das tödlich sein kann“, warnt die Feuerwehr.

