Griller im Haus: Party endet mit Rettungseinsatz

Die acht Personen im Alter von 24 bis 35 Jahren hatten in der Nacht auf Dienstag offenbar nicht die beste Idee: Grillen mit Holzkohle im Innenraum. Es kam, wie es kommen musste: Die Partygäste klagten bald über Schwindel, Übelkeit und Kopfschmerzen. Gegen 3.30 Uhr wurde der Notruf gewählt.