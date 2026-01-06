Griller im Haus: Party endet mit Rettungseinsatz

Großeinsatz für die Rettungskräfte in Groß-Siegharts im Waldviertel: Eine Gruppe hatte einen Kohlegrill in einem Wohnraum in Betrieb und danach über Übelkeit und Schwindel geklagt.
Die acht Personen im Alter von 24 bis 35 Jahren hatten in der Nacht auf Dienstag offenbar nicht die beste Idee: Grillen mit Holzkohle im Innenraum. Es kam, wie es kommen musste: Die Partygäste klagten bald über Schwindel, Übelkeit und Kopfschmerzen. Gegen 3.30 Uhr wurde der Notruf gewählt.
Weil die Gefahrenlage unklar war, rückte das Rote Kreuz rückte mit neun Fahrzeugen aus. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen bereits mit Schnee abgedeckten Kübel mit Grillkohle. Wenig später gab es dann Entwarnung: Es gab keine Vergiftungsanzeichen, Messungen ergaben auch keinen erhöhten CO-Wert mehr.
„Grillkohle gehört niemals in geschlossene Räume. Beim Verbrennen entsteht Kohlenmonoxid, das tödlich sein kann“, warnt die Feuerwehr.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.