Top-Programm mit Stars

Die Friedensburg wird auch heuer wieder gestürmt

Burgenland
05.01.2026 09:00
Top-Veranstaltungen vor malerischer Kulisse.
Top-Veranstaltungen vor malerischer Kulisse.

Die Events und Ausstellungen in Schlaining waren im abgelaufenen Jahr beliebt wie nie. Auch heuer stellt man ein tolles Programm mit zahlreichen Superstars auf die Beine.

Die Bilanz der Kulturveranstaltungen 2025 auf der Burg kann sich wahrlich sehen lassen! 35 Veranstaltungen mit mehr als 8000 Besuchern und einer Auslastung von 80 Prozent der Schlaininger Musikevents unterstreichen das Geschick der Veranstalter bei der Programmauswahl. „Die starke Nachfrage zeigt, dass die Friedensburg Schlaining nicht nur als historischer Ort wahrgenommen wird, sondern als lebendiges kulturelles Zentrum mit klarer thematischer Haltung“, sagt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.

Heuer stehen 45 Musik-Events mit 180 Künstlern auf dem Programm.
Heuer stehen 45 Musik-Events mit 180 Künstlern auf dem Programm.

2025 wurden auf Burg bei den Ausstellungen und Führungen 20.000 Besucher gezählt, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Jahr davor bedeutete. Die Dauerausstellungen unter dem Titel „Von der Wehrburg zur Friedensburg“ bildeten wieder das inhaltliche Rückgrat des Betriebs. „Die durchschnittliche Verweildauer lag bei etwa eineinhalb Stunden, was auf eine intensive Auseinandersetzung mit den Inhalten schließen lässt,“ meint Standortleiter Norbert Darabos, der weiters berichtet: „In Summe fanden bei uns mehr als 1200 Führungen statt, darunter klassische Überblicksführungen, thematische Spezialführungen und Programme für Kinder, Familien und Schulklassen.“

Für heuer sind bereits 45 Veranstaltungen mit rund 180 Künstlern geplant. Die Auftritte finden an verschiedenen Standorten innerhalb und außerhalb der Burg statt – Burgarena, Granarium, Burghof, Rittersaal und Engelsaal sowie in den Ortsteilen von Stadtschlaining.

Philipp Hochmair kommt heuer gleich zweimal nach Schlaining.
Philipp Hochmair kommt heuer gleich zweimal nach Schlaining.

Schauspieler und Performer Philipp Hochmair, der bereits im Vorjahr für eine ausverkaufte Burgarena gesorgt hat, tritt 2026 sogar zweimal auf: Er bereichert den Klangfrühling am 10. Mai mit „Hochmair, wo bist du?“ und wird zum Schulschluss mit seiner „Schiller-Balladen-Rave“-Open-Air-Show die Burgarena rocken. Nicholas Ofczarek bringt am 16. Mai seine Umsetzung des Thomas Bernhard Stückes „Holzfällen“ zum Klangfrühling. Unterstützt wird der Burgtheater-Star von der Musicbanda Franui.

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Burgenland
