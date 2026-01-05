Die Friedensburg wird auch heuer wieder gestürmt

2025 wurden auf Burg bei den Ausstellungen und Führungen 20.000 Besucher gezählt, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Jahr davor bedeutete. Die Dauerausstellungen unter dem Titel „Von der Wehrburg zur Friedensburg“ bildeten wieder das inhaltliche Rückgrat des Betriebs. „Die durchschnittliche Verweildauer lag bei etwa eineinhalb Stunden, was auf eine intensive Auseinandersetzung mit den Inhalten schließen lässt,“ meint Standortleiter Norbert Darabos, der weiters berichtet: „In Summe fanden bei uns mehr als 1200 Führungen statt, darunter klassische Überblicksführungen, thematische Spezialführungen und Programme für Kinder, Familien und Schulklassen.“