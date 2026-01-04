Orthodoxe Wasserweihe am Zicksee am 24. Jänner

In St. Andrä am Zicksee gibt es das erste und einzige orthodoxe Kloster Österreichs. Die Mönchsgemeinschaft lädt seit 2018 gläubige Christen und interessierte Gäste zur feierlichen „Großen Wasserweihe“. 2023 fand die letzte „Große Wasserweihe“ statt. Damals war der Zicksee leer. Metropolit Arsenios segnete damals eine kleine Schale mit Wasser. Dann sprach er gemeinsam mit den Anwesenden ein Gebet für die Rückkehr des Wassers. Glaubt man nun an die Kraft des Gebetes – oder an den Kreislauf der Natur – der Zicksee hat sich in den vergangenen beiden Jahren wieder halbwegs erholt. 2025 gab es zumindest wieder eine geschlossene Wasserdecke.