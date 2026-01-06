Rolle seines Lebens: Militärpfarrer im Burgenland

Er will authentisch sein – und vor allem möchte er bei den Leuten sein. „Der letzte Platz, wo der Militärpfarrer gebraucht wird, ist die Pfarrkanzlei“, ist er überzeugt. Sein Credo ist, wie bereits erwähnt: Wo wir sind, ist die Truppe. Wo die Truppe ist, sind wir. Und das bei Wind und Wetter. Da gilt auch ein Dank an die Militärkommandanten, die er bis jetzt erlebt hat. „Bis dato hatten wir immer Kommandanten, die die Militärseelsorge unter den Menschen eingefordert, aber auch gefördert haben. Genau das ist wichtig. Und genau deshalb lebe ich für meinen Job, der auch meine Berufung ist.“ Oder wie der Militärkommandant des Burgenlandes Johann Luif es bei der 20-Jahr-Feier als Priester an Alexander Wessely so treffend formuliert, hat: „Alexander ist Seelsorger, Mensch, Kamerad und Sohn.“ Auch wir gratulieren zu 20 Jahre Militärseelsorge, lieber Herr Militärpfarrer. Das ist wirklich die Rolle Ihres Lebens.