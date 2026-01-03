Edeltechniker steht vor Wechsel zu Westligisten

Zunächst tat sich für den Mittelfeldspieler nicht das Richtige auf, doch nun dürfte er laut Informationen der „Krone“ fündig geworden sein: Feiser steht angeblich kurz vor einem Wechsel zu Westligist St. Johann. Mit Neo-Trainer Bernhard Kletzl, den er aus seiner Zeit bei Wals-Grünau kennt, ist er sich bereits einig. Jetzt muss er nur noch ein Gespräch mit Präsident Sepp Klingler führen und seinen Vertrag unterschreiben.