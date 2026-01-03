Edeltechniker steht vor Wechsel zu Westligisten

Der wohl spannendste Spieler auf dem Transfermarkt im Salzburger Unterhaus dürfte einen neuen Verein gefunden haben. Julian Feiser, der im vergangenen Jahr bei Salzburgligist Bürmoos gekickt hat, steht laut „Krone“-Informationen vor einem Wechsel zu St. Johann.
Nach einem bärenstarken Frühjahr mit zahlreichen wichtigen Toren in Bürmoos erlebte der Edeltechniker einen Herbst zum Vergessen beim Team aus der Salzburger Liga. Die meiste Zeit kam er nur noch als Joker zum Einsatz, daher entschied sich der Jungpapa für einen Wechsel im Winter.
Zunächst tat sich für den Mittelfeldspieler nicht das Richtige auf, doch nun dürfte er laut Informationen der „Krone“ fündig geworden sein: Feiser steht angeblich kurz vor einem Wechsel zu Westligist St. Johann. Mit Neo-Trainer Bernhard Kletzl, den er aus seiner Zeit bei Wals-Grünau kennt, ist er sich bereits einig. Jetzt muss er nur noch ein Gespräch mit Präsident Sepp Klingler führen und seinen Vertrag unterschreiben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.