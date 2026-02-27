Energiegemeinschaft möchte ausgelobte Fördermittel

In der Energiegemeinschaft ist Strom von drei Kleinkraftwerken und 50 Photovoltaik-Anlagen gebündelt. Rund 200 Mitglieder können so günstig Strom beziehen. Dem innovativen Kriterium entspreche etwa die Echtzeitmessung des Stromverbrauchs. In zwei Tranchen sollten auch deshalb je 5000 Euro Fördergeld ausbezahlt werden. „Wir warten bis heute darauf und sind sogar bereit, rechtliche Schritte einzuleiten“, sagt Obmann Manfred Keck.