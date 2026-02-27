Energiegemeinschaft möchte ausgelobte Fördermittel

Um eine Förderung von 10.000 Euro ist in Wals-Siezenheim ein Streit entbrannt. Ein Verein will den ihm zuerkannten Innovationspreis für seine Energiegemeinschaft mit rund 200 Mitgliedern haben. Der Ortschef aber gibt sich zurückhaltend.
Der Stromsparverein, eine Energiegemeinschaft von Bürgern und Gewerbetreibenden, hat sich vergangenes Jahr um die Fördergelder im Rahmen des e5-Programms beworben. Der Zuschlag erfolgte – nur bekommen hat der Verein bis heute nichts.
In der Energiegemeinschaft ist Strom von drei Kleinkraftwerken und 50 Photovoltaik-Anlagen gebündelt. Rund 200 Mitglieder können so günstig Strom beziehen. Dem innovativen Kriterium entspreche etwa die Echtzeitmessung des Stromverbrauchs. In zwei Tranchen sollten auch deshalb je 5000 Euro Fördergeld ausbezahlt werden. „Wir warten bis heute darauf und sind sogar bereit, rechtliche Schritte einzuleiten“, sagt Obmann Manfred Keck.
Bürgermeister Andreas Hasenöhrl (ÖVP) entgegnet dem: „Entscheidungen des e5-Teams sind nicht verbindlich, es kann nur Empfehlungen abgeben.“ Zudem brauche es erst einmal ein Förderansuchen an den Finanzausschuss. „Das gibt es bis heute nicht.“
Und: Diesen Innovationspreis gebe es schon seit 17 Jahren. Bis heute sei er kein einziges Mal ausbezahlt worden.
