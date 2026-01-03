Geheimfavorit scheiterte bereits in der Vorrunde

In Gruppe G setzte sich wie erwartet Wals-Grünau völlig ohne Probleme durch. Die von Neo-Trainer Bernhard Huber-Rieder betreuten Walser, für die auch Rückkehrer Petrit Nika am Parkett stand, gewannen alle drei Spiele und stellten unter Beweis, dass mit ihnen auch heuer zu rechnen sein wird. „Aber wir müssen uns mit Sicherheit steigern“, sagte der Coach. Hinter dem Westligisten kam Croatia Salzburg eigentlich als Zweiter weiter. Weil man jedoch einen Spieler auflaufen ließ, der nicht dabei hätte sein dürfen, verlor man am grünen Tisch alle Spiele. So kam Golling doch noch weiter. Gastgeber Leopoldskron und Croatia Salzburg schieden aus.