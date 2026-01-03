Vorteilswelt
Salzburger Stier

Geheimfavorit scheiterte bereits in der Vorrunde

Salzburg
03.01.2026 21:28
Ikache (li.) und Co. schieden aus. Seekirechen (Neumayr) kam souverän weiter.
Ikache (li.) und Co. schieden aus. Seekirechen (Neumayr) kam souverän weiter.(Bild: Andreas Tröster)

Nach der Nachmittagssession mit drei Vorrunden ging es beim Salzburger Stier am Samstag auch am Abend noch heiß her. In den letzten drei Gruppen wurden die letzten Mannschaften für die Zwischenrunden gesucht. Die großen Favoriten gaben sich keine Blöße, ein heißer Außenseiter blieb indes auf der Strecke.

In Gruppe G setzte sich wie erwartet Wals-Grünau völlig ohne Probleme durch. Die von Neo-Trainer Bernhard Huber-Rieder betreuten Walser, für die auch Rückkehrer Petrit Nika am Parkett stand, gewannen alle drei Spiele und stellten unter Beweis, dass mit ihnen auch heuer zu rechnen sein wird. „Aber wir müssen uns mit Sicherheit steigern“, sagte der Coach. Hinter dem Westligisten kam Croatia Salzburg eigentlich als Zweiter weiter. Weil man jedoch einen Spieler auflaufen ließ, der nicht dabei hätte sein dürfen, verlor man am grünen Tisch alle Spiele. So kam Golling doch noch weiter. Gastgeber Leopoldskron und Croatia Salzburg schieden aus. 

Nika und Co. waren souverän.
Nika und Co. waren souverän.(Bild: Andreas Tröster)

In der mit Spannung erwarteten Gruppe H war Seekirchen das Maß aller Dinge. Die von vielen als heißester Titelkandidat eingeschätzten Wallerseer feierten drei Siege (5:0, 6:1 und 2:1). „Vom Titel brauchen wir aber sicher noch nicht sprechen“, hielt sich Spieler Tobias Wechselberger mit Kampfansagen zurück. Hinter dem Topteam wurde es eng. Mit Anif und Geheimfavorit St. Koloman rund um die Straßenkicker Stefan Federer und Ilyas Ikache ritterten zwei Vereine um Rang zwei. Das glücklichere Ende hatten aufgrund der weniger hohen Niederlage gegen Seekirchen die Anifer. St. Koloman schied wie Faistenau vorzeitig aus. 

Anif durfte den Aufstieg bejubeln.
Anif durfte den Aufstieg bejubeln.(Bild: Andreas Tröster)

In der letzten Gruppe zogen wie erwartet der SAK und Puch (Plainfeld und ASK/PSV/SSK scheiterten) in die Zwischenrunden ein. Diese starten am Sonntag um 9 (Gruppe A und B) bzw. um 14.30 Uhr (Gruppe C und D). 

Porträt von Philip Kirchtag
Philip Kirchtag
