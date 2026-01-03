Geheimfavorit scheiterte bereits in der Vorrunde

Nach der Nachmittagssession mit drei Vorrunden ging es beim Salzburger Stier am Samstag auch am Abend noch heiß her. In den letzten drei Gruppen wurden die letzten Mannschaften für die Zwischenrunden gesucht. Die großen Favoriten gaben sich keine Blöße, ein heißer Außenseiter blieb indes auf der Strecke.
In Gruppe G setzte sich wie erwartet Wals-Grünau völlig ohne Probleme durch. Die von Neo-Trainer Bernhard Huber-Rieder betreuten Walser, für die auch Rückkehrer Petrit Nika am Parkett stand, gewannen alle drei Spiele und stellten unter Beweis, dass mit ihnen auch heuer zu rechnen sein wird. „Aber wir müssen uns mit Sicherheit steigern“, sagte der Coach. Hinter dem Westligisten kam Croatia Salzburg eigentlich als Zweiter weiter. Weil man jedoch einen Spieler auflaufen ließ, der nicht dabei hätte sein dürfen, verlor man am grünen Tisch alle Spiele. So kam Golling doch noch weiter. Gastgeber Leopoldskron und Croatia Salzburg schieden aus.
In der mit Spannung erwarteten Gruppe H war Seekirchen das Maß aller Dinge. Die von vielen als heißester Titelkandidat eingeschätzten Wallerseer feierten drei Siege (5:0, 6:1 und 2:1). „Vom Titel brauchen wir aber sicher noch nicht sprechen“, hielt sich Spieler Tobias Wechselberger mit Kampfansagen zurück. Hinter dem Topteam wurde es eng. Mit Anif und Geheimfavorit St. Koloman rund um die Straßenkicker Stefan Federer und Ilyas Ikache ritterten zwei Vereine um Rang zwei. Das glücklichere Ende hatten aufgrund der weniger hohen Niederlage gegen Seekirchen die Anifer. St. Koloman schied wie Faistenau vorzeitig aus.
In der letzten Gruppe zogen wie erwartet der SAK und Puch (Plainfeld und ASK/PSV/SSK scheiterten) in die Zwischenrunden ein. Diese starten am Sonntag um 9 (Gruppe A und B) bzw. um 14.30 Uhr (Gruppe C und D).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.