Minus 15 Grad: Jetzt rollt Kältewalze auf Tirol zu

Kälte in Osttirol weniger stark

In Osttirol dürfte die Kälte aufgrund eher dichterer Bewölkung etwas weniger stark ausgeprägt sein. Die GeoSphere Austria betont, dass der weitere Temperaturverlauf von der Tiefdruckentwicklung im Süden abhängt und Unsicherheiten mit sich bringt. Nach derzeitigem Stand und den vorliegenden Wetterprognosen dürften in Nordtirol bis inklusive Mittwoch bzw. in Osttirol bis inklusive Donnerstag weitere Nächte mit teils strengem Frost bevorstehen. Die Temperaturen kommen tagsüber auch bei sonnigem Wetter kaum über -8 bis -5 Grad Celsius in den Niederungen hinaus.