Bis zu -20 Grad! Die Steiermark als Kältekammer

Wintertouristen sind herrlich entspannt

Die Touristiker stimmen diese Aussichten fröhlich – obwohl es auch bislang alles andere als schlecht läuft. „Die Stimmung ist super“, betont Mathias Schattleitner, Geschäftsführer von Schladming-Dachstein. „Wir sind auch gut belegt, zu Weihnachten schätze ich sogar, dass es noch einen Tick mehr war als in den Vorjahren.“ Wenngleich „Frau Holle“ ihr Füllhorn nur geizig ausgeschüttet hat – weißen Pisten stehen durchaus grüne Hänge zur Seite oder gegenüber.