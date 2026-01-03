Tumult im Kabinengang: Hitziges Duell beim Stier

Denn der eigentliche Chefcoach der Salinenstädter war zwar in der Halle, wegen seiner gelb-roten Karte im Herbstkehraus der Salzburger Liga in Anif war sich der Coach jedoch nicht sicher, ob er beim Stier an der Seitenlinie stehen durfte. “Um ehrlich zu sein, weiß ich es nicht“, schmunzelte Lessacher, der dann den Gruppensieg seiner Mannen bejubeln durfte. Mit sieben Zählern im Gepäck ließen die Halleiner Elsbethen, Koppl und Fortuna Salzburg hinter sich.