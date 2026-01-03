Gmundner (33) kommt in Taxenbach von Straße ab

Zu zwei Verkehrsunfällen, kam es gestern, Freitag, in Taxenbach und in St. Michael. In beiden Fällen war Alkohol im Spiel. Sämtliche involvierte Personen blieben glücklicherweise unverletzt.
In Taxenbach kam ein Oberösterreicher auf der Rauriser Landesstraße (L 112) kurz vor 22 Uhr mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und wurde durch Bäume gestoppt. Der 33-Jährige aus dem Bezirk Gmunden blieb unverletzt. Ein Alkomattest ergab einen Wert von 0,7 Promille, berichtet die Polizei. Der Mann wird bei der Behörde angezeigt.
Zu einem weiteren Alko-Unfall kam es am Freitag im Lungau. Kurz vor 19 Uhr geriet in St. Michael ein 68-jähriger Lungauer auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen den Pkw eines 19-jährigen Lungauers. Beide blieben unverletzt. Einen Alkomattest verweigerte der 68-Jährige, weshalb ihm der Führerschein vorläufig abgenommen wurde. Er wird wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit angezeigt.
