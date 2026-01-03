Gmundner (33) kommt in Taxenbach von Straße ab

In Taxenbach kam ein Oberösterreicher auf der Rauriser Landesstraße (L 112) kurz vor 22 Uhr mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und wurde durch Bäume gestoppt. Der 33-Jährige aus dem Bezirk Gmunden blieb unverletzt. Ein Alkomattest ergab einen Wert von 0,7 Promille, berichtet die Polizei. Der Mann wird bei der Behörde angezeigt.