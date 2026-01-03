Deutsche Jugendliche legten Brand bei Almhütte

Bei der Einvernahme gestanden die beiden Urlauber die Brandstiftung. Dem nicht genug, hatten sie bereits am Neujahrstag die Eingangstür der Hütte aufgebrochen. Sie stahlen Werkzeug, das sie in der Nähe ablegten. Zur Brandstiftung sagten sie, das Ausmaß ihrer Zündelei nicht richtig eingeschätzt zu haben. Die beiden Verdächtigen werden auf freiem Fuß angezeigt.