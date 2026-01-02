Still wie in einer Kirche | Flashover

Es sei still wie in einer Kirche gewesen, berichtete die neue Schweiz-Korrespondentin des ORF, Bettina Prendergast, aus Crans-Montana, hinter ihr sah man die Unglücksstelle. Hunderte Menschen hatten sich trotz eisiger Kälte in Trauer versammelt. Die ermittelnde Staatsanwältin rang um Worte. Das Leid der Hinterbliebenen muss unermesslich sein. Mindestens 40 Menschen sind bei der Silvesterparty in der Bar „Le Constellation“ im Schweizer Nobel-Skiort gestorben. Rund 100 Verletzte befinden sich in kritischem Zustand, viele kämpfen um ihr Leben. Es war eine Feuerwalze, die innerhalb von Sekunden alles in Brand steckte, ausgelöst von Wunderkerzen, die auf Champagnerflaschen steckten. Brandschutzexperten nennen das Phänomen „Flashover“. Die feiernden Menschen hatten keine Chance.