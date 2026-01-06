Stinkbomben-Grüße aus Washington an Europa

Diese Frage hat gesessen: Der US-Heimatschutzbeauftragte und ranghohe Trump-Vertraute Stephen Miller fragte, „mit welchem Recht Dänemark eigentlich die Kontrolle auf Grönland beansprucht“. Es ging dabei natürlich nicht um die heutige völkerrechtliche Zuordnung Grönlands zum dänischen Staat. Diese ist klar: Seit dem frühen 18. Jahrhundert war Grönland eine dänische Kolonie, seit 1953 eine dänische Provinz, seit 1979 ist es ein politisch selbstverwalteter Bestandteil des Königreichs Dänemarks.