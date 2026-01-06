Stinkbomben-Grüße aus Washington an Europa

Seit knapp 200 Jahren dulden die USA mit Grönland eine europäische Besitzung auf dem amerikanischen Kontinent – aufgrund der bis zuletzt tiefen transatlantischen Beziehungen. Diese schwinden nun und die Grönland-Diskussion wird zum Turbo von Trumps MAGA-Bewegung – Stichwort: Kolonialismus-Debatte.
Diese Frage hat gesessen: Der US-Heimatschutzbeauftragte und ranghohe Trump-Vertraute Stephen Miller fragte, „mit welchem Recht Dänemark eigentlich die Kontrolle auf Grönland beansprucht“. Es ging dabei natürlich nicht um die heutige völkerrechtliche Zuordnung Grönlands zum dänischen Staat. Diese ist klar: Seit dem frühen 18. Jahrhundert war Grönland eine dänische Kolonie, seit 1953 eine dänische Provinz, seit 1979 ist es ein politisch selbstverwalteter Bestandteil des Königreichs Dänemarks.
