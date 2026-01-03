ÖVP: „Zuzug bremsen, Wachstum lenken“

ÖVP: „Stopptaste beim Wachstum“

Fixpunkte auf dem politischen Fahrplan von Krumböck sind das Bremsen des Zuzuges, damit der Ausbau der Infrastruktur nachgezogen werden kann. Gespräche mit großen Bauträgern sollen Druck aus dem Wohnbau nehmen. Wenn das nicht reicht, könnte das zeitlich befristete aus für den großvolumigen Wohnbau eine Lösung sein. Wir wollen aber nichts völlig abdrehen, sondern gemeinsam gestalten, heißt es. „Außerdem wollen wir die Innenstadt stärken und eigene Budgets für alle Stadtteile, deren Verwendung gemeinsam mit den Bürgern beschlossen wird“, erklärt er weiter. Auch mit Zukunftsplänen für alle Viertel möchte der ÖVP-Politiker die Einwohner aktiv einbinden.