Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Pläne für St. Pölten

ÖVP: „Zuzug bremsen, Wachstum lenken“

Politik
03.01.2026 11:00
Florian Krumböck will mit seinem Team „Lösungen liefern“.
Florian Krumböck will mit seinem Team „Lösungen liefern“.(Bild: Krone KREATIV/ Philipp Monihart)

Auf „neue Ideen“ setzt Florian Krumböck, der als „der Neue“ bei der Gemeinderatswahl in St. Pölten als Spitzenkandidat für die Volkspartei antritt. Am 25. Jänner werden in der niederösterreichischen Landeshauptstadt die 42 Mandate neu vergeben.

0 Kommentare

„Wir wollen kein Weiter wie bisher. Die alte Politik muss beendet werden – einer neuen Platz machen“, gibt sich ÖVP-Spitzenkandidat Florian Krumböck 22 Tage vor der Gemeinderatswahl in St. Pölten überzeugt. Bisher regiert die SPÖ hier mit einer absoluten Mehrheit (56 Prozent). Gegen diese Mehrheit treten diesmal sechs andere Parteien an.

ÖVP: „Stopptaste beim Wachstum“
Fixpunkte auf dem politischen Fahrplan von Krumböck sind das Bremsen des Zuzuges, damit der Ausbau der Infrastruktur nachgezogen werden kann. Gespräche mit großen Bauträgern sollen Druck aus dem Wohnbau nehmen. Wenn das nicht reicht, könnte das zeitlich befristete aus für den großvolumigen Wohnbau eine Lösung sein. Wir wollen aber nichts völlig abdrehen, sondern gemeinsam gestalten, heißt es. „Außerdem wollen wir die Innenstadt stärken und eigene Budgets für alle Stadtteile, deren Verwendung gemeinsam mit den Bürgern beschlossen wird“, erklärt er weiter. Auch mit Zukunftsplänen für alle Viertel möchte der ÖVP-Politiker die Einwohner aktiv einbinden.

Schuldenbremse und Bildungscampus
Die Pläne der Volkspartei für die Innenstadt konkretisiert Krumböck: „Der Kahlschlag bei den Parkplätzen muss ebenso wie der Ausbau der Promenade sofort gestoppt werden. Außerdem sollen ein digitales Parkleitsystem eingeführt und das Leiner-Areal beim Rathausplatz belebt werden.“

Aber auch ein Bildungscampus im Norden der Stadt, die Attraktivierung der Traisentalbahn, eine Schuldenbremse, die Rettung der Bahnhaltestelle Oberradlberg und viele weitere Punkte stehen auf der politischen Wunschliste.

Fix ist, dass die 84 Kandidaten mit ihrem Team bis zur Wahl alle 28.800 Haushalte in der Stadt besuchen wollen.

Porträt von Lukas Lusetzky
Lukas Lusetzky
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
1° / 3°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
1° / 4°
Symbol wolkenlos
Wien 14. Penzing
0° / 2°
Symbol wolkenlos
Wien 19. Döbling
1° / 3°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
1° / 3°
Symbol wolkenlos

krone.tv

In Bayern ist ein zwölfjähriges Mädchen gestorben, das auf einen fahrenden Zug aufspringen ...
Tragödie in Bayern
Mädchen (12) wollte auf Zug aufspringen und starb
Nach dem spektakulären Bankeinbruch im deutschen Gelsenkirchen laufen die Ermittlungen auf ...
Keiner bemerkte etwas?
Gelsenkirchen-Coup könnte tagelang gedauert haben
Im Mai sind die Grenzkontrollen in Deutschland verschärft worden (Symbolbild).
Verschärfte Kontrollen
Illegale Einreisen in Deutschland zurückgegangen
Pop-Titan Dieter Bohlen hat heimlich seine langjährige Partnerin Carina Walz geheiratet ...
„Auf Herzensinsel“
Dieter Bohlen heiratete heimlich seine Carina
„Stadt Labor“
Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
199.008 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
198.114 mal gelesen
Archivbild
Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
182.559 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Mehr Politik
Pläne für St. Pölten
ÖVP: „Zuzug bremsen, Wachstum lenken“
Millionen investiert
FH-Offensive in NÖ soll mehr Studenten anlocken
Kinderbetreuung, Jobs
Was sich die Bürger in Niederösterreich wünschen
Kritik an Großprojekt
Legt geplanter Einkaufstempel Feuerwehr trocken?
50. Reform-Jubiläum
Frauenrecht auf Freiheit und Selbstbestimmung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf