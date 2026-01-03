ÖVP: „Zuzug bremsen, Wachstum lenken“

Auf „neue Ideen“ setzt Florian Krumböck, der als „der Neue“ bei der Gemeinderatswahl in St. Pölten als Spitzenkandidat für die Volkspartei antritt. Am 25. Jänner werden in der niederösterreichischen Landeshauptstadt die 42 Mandate neu vergeben.
„Wir wollen kein Weiter wie bisher. Die alte Politik muss beendet werden – einer neuen Platz machen“, gibt sich ÖVP-Spitzenkandidat Florian Krumböck 22 Tage vor der Gemeinderatswahl in St. Pölten überzeugt. Bisher regiert die SPÖ hier mit einer absoluten Mehrheit (56 Prozent). Gegen diese Mehrheit treten diesmal sechs andere Parteien an.
ÖVP: „Stopptaste beim Wachstum“
Fixpunkte auf dem politischen Fahrplan von Krumböck sind das Bremsen des Zuzuges, damit der Ausbau der Infrastruktur nachgezogen werden kann. Gespräche mit großen Bauträgern sollen Druck aus dem Wohnbau nehmen. Wenn das nicht reicht, könnte das zeitlich befristete aus für den großvolumigen Wohnbau eine Lösung sein. Wir wollen aber nichts völlig abdrehen, sondern gemeinsam gestalten, heißt es. „Außerdem wollen wir die Innenstadt stärken und eigene Budgets für alle Stadtteile, deren Verwendung gemeinsam mit den Bürgern beschlossen wird“, erklärt er weiter. Auch mit Zukunftsplänen für alle Viertel möchte der ÖVP-Politiker die Einwohner aktiv einbinden.
Schuldenbremse und Bildungscampus
Die Pläne der Volkspartei für die Innenstadt konkretisiert Krumböck: „Der Kahlschlag bei den Parkplätzen muss ebenso wie der Ausbau der Promenade sofort gestoppt werden. Außerdem sollen ein digitales Parkleitsystem eingeführt und das Leiner-Areal beim Rathausplatz belebt werden.“
Aber auch ein Bildungscampus im Norden der Stadt, die Attraktivierung der Traisentalbahn, eine Schuldenbremse, die Rettung der Bahnhaltestelle Oberradlberg und viele weitere Punkte stehen auf der politischen Wunschliste.
Fix ist, dass die 84 Kandidaten mit ihrem Team bis zur Wahl alle 28.800 Haushalte in der Stadt besuchen wollen.
