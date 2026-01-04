Mit dem „NÖ Pflege- und Betreuungsscheck“ gibt es auch im kommenden Jahr 1000 Euro für die Pflege und Betreuung in den eigenen vier Wänden. Insgesamt 27.000 Anträge sind im vergangenen Jahr 2025 eingelangt. Dabei zeige sich, dass ältere Menschen das Geld zu über 50 Prozent für Mobile Dienste verwenden, während jüngere Menschen das Geld zu mehr als 50 Prozent für Therapien verwenden.