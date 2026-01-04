Mobile Dienste und vieles mehr: 1000 Euro an Unterstützung können ab sofort mit dem den „NÖ Pflege- und Betreuungsscheck“ beantragt werden – im Vorjahr waren es 27.000.
Mit dem „NÖ Pflege- und Betreuungsscheck“ gibt es auch im kommenden Jahr 1000 Euro für die Pflege und Betreuung in den eigenen vier Wänden. Insgesamt 27.000 Anträge sind im vergangenen Jahr 2025 eingelangt. Dabei zeige sich, dass ältere Menschen das Geld zu über 50 Prozent für Mobile Dienste verwenden, während jüngere Menschen das Geld zu mehr als 50 Prozent für Therapien verwenden.
„Damit haben wir genau unser Ziel erreicht: Die Menschen wissen selbst am besten, wofür sie die Unterstützung aufwenden, damit sie zu Hause bleiben können“, so Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Bezugsberechtigt sind Pflegebedürftige ab Pflegestufe 3 und Personen mit Pflegestufe 1 und 2 und einer ärztlich bestätigten Demenz sowie Kinder und Jugendliche ab Pflegestufe 1.
Nähere Infos und Antrag auf www.noe.gv.at
