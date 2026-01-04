SPÖ will Urnengang „auf Stadler Art“ gewinnen

Habe es 2006 noch 2800 Betriebe in der Stadt gegeben, seien es mittlerweile 4200, die Zahl der Studierenden sei im selben Zeitraum von 1500 auf über 6000 gestiegen, jene der Nächtigungen von 107.000 auf 232.000. Weiters seien die Kindergartengruppen von 56 auf 125 gewachsen. Nicht zuletzt würden auf mittlerweile 13 Buslinien mehr als 5,3 Millionen Fahrgäste jährlich befördert. Vor bald 20 Jahren seien es noch 2,4 Millionen Passagiere auf sechs Verbindungen gewesen.