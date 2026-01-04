Vorteilswelt
Gemeinderatswahl 2026

SPÖ will Urnengang „auf Stadler Art“ gewinnen

Niederösterreich
04.01.2026 18:00
Regieren „auf Stadler Art“ – Matthias Stadler ist seit dem Jahr 2004 Bürgermeister von St. ...
Regieren „auf Stadler Art“ – Matthias Stadler ist seit dem Jahr 2004 Bürgermeister von St. Pölten.(Bild: Krone KREATIV/Attila Molnar)

Politisch spannende Zeiten in St. Pölten: Am 25. Jänner werden in der niederösterreichischen Landeshauptstadt die 42 Gemeinderatssitze neu vergeben. Die Sozialdemokraten setzen auf den Langzeit-Bürgermeister und Spitzenkandidaten Matthias Stadler.

Die SPÖ setzt bei der Wahl in St. Pölten „auf Stadler Art“ und damit auf Langzeit-Bürgermeister Matthias Stadler. „Dialog, Vision, Verlässlichkeit und Handschlagqualität“, seien die Leitthemen des 59-Jährigen, der seit 9. Juli 2004 Stadtchef ist. Wahlplakate zeigen den Bürgermeister, mit einem Augenzwinkern, etwa bei „Spitzengesprächen“ oder einem „Gipfeltreffen“. Und St. Pölten solle auch künftig „auf Stadler Art“ gestaltet werden, so die SPÖ.

 Habe es 2006 noch 2800 Betriebe in der Stadt gegeben, seien es mittlerweile 4200, die Zahl der Studierenden sei im selben Zeitraum von 1500 auf über 6000 gestiegen, jene der Nächtigungen von 107.000 auf 232.000. Weiters seien die Kindergartengruppen von 56 auf 125 gewachsen. Nicht zuletzt würden auf mittlerweile 13 Buslinien mehr als 5,3 Millionen Fahrgäste jährlich befördert. Vor bald 20 Jahren seien es noch 2,4 Millionen Passagiere auf sechs Verbindungen gewesen.

Polit-Kritik an Mitbewerbern
Kritik wurde in einer SPÖ-Aussendung an Mitbewerbern laut. Ein Zurückhalten der Finanzierungszusage „des blauen Landesrats“ beim Stadtbus-System „LUP“ wurde ebenso erwähnt wie die Forderung der ÖVP nach „keinem Wachstum“.

