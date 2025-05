Altach setzt bei Kirchler-Nachfolge auf Klubikone

Philipp Netzer ist beim SCR Altach eine absolute Vereinslegende. Der 39-Jährige prägte den Klub über 13 Jahre als Spieler, absolvierte 348 Pflichtspiele für den SCRA, führte das Team als Kapitän über ein Jahrzehnt und war maßgeblich am Wiederaufstieg in die Bundesliga sowie an zwei EuropaLeague-Qualifikationen beteiligt. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere im Sommer 2022 wechselte Netzer direkt in die sportliche Leitung des Vereins. In den vergangenen zweieinhalb Jahren agierte er als Sportkoordinator, wo er in vielfältigen Bereichen tätig war – unter anderem im Scouting, in der Spielerbetreuung, bei Vertragsgestaltungen und -verhandlungen sowie der strategischen Kaderplanung. Netzer bringt nicht nur umfassende Fachkompetenz mit, sondern überzeugt auch durch sein Gefühl für Menschen und seine kommunikative Art.