„Egal welches System, erfolgreich müssen wir sein“

Herr Orie, wie haben Sie die letzten Wochen erlebt, seit Sie in Altach unterschrieben haben?

Eric Orie: Es war eine spannende, aber auch hektische Zeit. Wir haben ja parallel mit Dornbirn noch die letzten Saisonspiele gehabt und konnten den VFV-Cup gewinnen. Seit dem ersten Juni bin ich aber voll in Altach involviert. Das ist ein Klub in einer anderen Größenordnung, hier ist immer Betrieb. Es gibt viel kennenzulernen, aber das ist mir bisher gut gelungen. Ich bin sehr dankbar, dass ich diese Chance bekomme.